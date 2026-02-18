Carnaval de Santiago cierra su segundo domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La presencia de música en vivo y el entusiasmo de los presentes marcó el cierre del carnaval de Santiago de los Caballeros, caracterizado por la presencia imponente del tradicional Lechón.

El evento folclórico, uno de los principales atractivos culturales de la República Dominicana, reafirma el posicionamiento de este desfile en la ciudad cibaeña, el cual se vivió desde las primeras horas de la tarde, saliendo desde el Parque Central.

Variedades de comparsas, personajes emblemáticos y agrupaciones carnavalescas llenaron de color, sátira y creatividad el circuito, mientras cientos de familias disfrutaron de un ambiente seguro y organizado.

Además, el tradicional Lechón santiaguero volvió a ser figura central del desfile, captando la atención de niños y adultos con sus vistosos trajes y máscaras características, reafirmando el valor histórico del carnaval como símbolo de identidad cultural en la Ciudad Corazón.

“El Roco Tren” formó parte de las innovaciones en esta ocasión, musicalizando el desfile que recorrió el área con artistas de la talla de Roldán y personajes icónicos, fortaleciendo la interacción con el público y aportando dinamismo a una jornada que apostó por la integración comunitaria y la preservación del patrimonio cultural.

El alcalde Ulises Rodríguez, estuvo acompañado en esta segunda jornada carnavalesca de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el senador de Santiago, Daniel Rivera y la gobernadora Rosa Santos.

Se destacó el impacto positivo del carnaval en el fortalecimiento del tejido social y la promoción de las tradiciones locales.

La edición 2026 del carnaval contó con el patrocinio de reconocidas empresas nacionales, consolidando el evento como un impulsador del turismo, y la dinamización de la economía local.

Según indicaron los organizadores del desfile en su cierre, este segundo domingo de febrero, con cada jornada, el carnaval de Santiago se reafirma su relevancia como una de las celebraciones folklóricas más importantes del país, donde la tradición, la música y el entusiasmo y alegría de los concurrentes tanto de los comunitarios como de visitantes de otros puntos del país se entrelazan en una experiencia colectiva que enaltece la identidad dominicana.