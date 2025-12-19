RD Vial ilumina el Bulevar Turístico Frank Rainieri y lanza Programa Nacional de Iluminación Vial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Fideicomiso RD Vial entregó la noche de este jueves el Bulevar Turístico Frank Rainieri completamente iluminado, marcando el inicio formal del Programa Nacional de Iluminación Vial, iniciativa estratégica orientada a fortalecer la seguridad vial, mejorar la visibilidad nocturna y elevar los estándares de la infraestructura carretera en los principales corredores del país.

La intervención en el polo turístico de Punta Cana-Bávaro comprende la instalación de más de 1,000 luminarias en el primer tramo del bulevar, mientras que se encuentran en ejecución 600 unidades adicionales destinadas a las vías internas de Bávaro, toda la circunvalación de Verón y vías alternas de desahogo, totalizando más de 1,600 puntos de iluminación moderna en esta zona de vital importancia para el turismo nacional.

Las luminarias instaladas incorporan tecnología fotovoltaica de última generación con paneles solares integrados, representando una solución innovadora y ambientalmente responsable. Estos equipos autónomos no requieren cableado tradicional, lo que permite una instalación más rápida y eficiente, garantizando una operación continua y sostenible que se alinea con los más altos estándares internacionales de infraestructura vial moderna.

El Programa Nacional de Iluminación Vial ya registra importantes avances en corredores estratégicos del territorio nacional. En esta primera etapa se han intervenido exitosamente la Avenida Las Américas, la Avenida Ecológica, el sector de Piedra Blanca, el tramo Villa Altagracia de la Autopista Duarte, y ahora el Bulevar Turístico Frank Rainieri, impactando positivamente la movilidad diaria de cientos de miles de conductores y fortaleciendo la conectividad entre las zonas urbanas, turísticas y productivas del país. "Esta iniciativa representa un salto cualitativo en materia de seguridad vial para la República Dominicana.

La implementación de luminarias de alto rendimiento, diseñadas específicamente para ofrecer mayor cobertura y durabilidad, contribuye significativamente a la reducción de los riesgos asociados a la conducción nocturna, garantizando una experiencia más segura para todos los usuarios de nuestras vías", señaló Hostos Rizik Lugo, Dirtector del Fideicomiso RD Vial. El Programa Nacional de Iluminación Vial se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), enmarcándose en una visión integral de prevención, modernización y fortalecimiento continuo de la red carretera nacional. Esta colaboración institucional garantiza la coherencia técnica y la sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones realizadas.

La tecnología solar implementada no solo representa un avance en términos de eficiencia energética, sino que también reduce considerablemente los costos operativos y de mantenimiento, permitiendo que los recursos públicos se optimicen y se destinen a ampliar la cobertura del programa a otras zonas prioritarias del país. Con la puesta en marcha de este ambicioso programa, RD Vial reafirma su compromiso institucional de continuar desarrollando proyectos de infraestructura que priorizan la seguridad vial, la preservación de vidas y la mejora continua de la experiencia de los usuarios en las carreteras dominicanas, contribuyendo decididamente al desarrollo sostenible y la competitividad del país. Sobre RD Vial El Fideicomiso RD Vial es la entidad responsable del desarrollo, mantenimiento y modernización de la red vial principal de la República Dominicana, ejecutando proyectos estratégicos que impulsan la conectividad, la seguridad y el desarrollo económico nacional