Construcciones suben en todo Pedernales

Esta apartada comunidad fronteriza lleva un ritmo acelerado en crecimiento poblacional y en infraestructuras de corte comercial con capital privado, luego de la inversión del Gobierno en calles, carreteras, caminos vecinales, agua potable, planta de tratamiento y otras obras complementarias al desarrollo turístico, que aún está por despegar.

Estimaciones indican que pasan de quinientas las edificaciones para apartamentos, para hoteles, negocios, cabañas, casas de alquiler y otros servicios que son construidos en esta frontera.

Esa condición muestra un crecimiento poblacional, estructural y negocios a niveles de crear empresas de servicios básicos para los miles de visitantes de los últimos meses.

Durante un recorrido por los sectores Aviación, Cayucos, Guayacanes, Las Flores, Altagracianos y otros cientos de viviendas y apartamentos en construcción hacen de Pedernales la ciudad de país más codiciada en la actualidad.

Los parámetros han llegado al gran nivel esperado por los munícipes en condiciones tales que es difícil la compra de un solar o mejora.

El crecimiento es notorio en mayor manera hacia la periferias Norte, Este y Sureste de esta demarcación fronteriza, donde desde ya son levantados grandes emporios comerciales, en mecánica, empresas de construcción, manualidades, centro de comidas en gran escala, bebidas, entre otros.

Lejos del progreso aún

Pese a todo el augue de la construcción, personas que dependen del sector turístico no ven todavía los beneficios anunciados por el Gobierno y denuncian que en el caso de los cruceros, por ejemplo, la empresa que los maneja no lleva a los turistas a los lugares de servicio.

Dicen que les ofrecen todas las atracciones en el mismo puerto.