Continúa juicio preliminar contra hermanos Espaillat

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El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, continúa este lunes con la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos.

Según el calendario establecido por el tribunal, durante la audiencia serán escuchadas unas 15 partes querellantes restantes.