Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La artista visual Iris Pérez Romero presentó este martes su obra “Memoria y sanación en la zona cero”, un homenaje en forma de corazón elaborado con arcilla que recuerda a las 236 víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La pieza, instalada previo a la vigilia organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, incluye fotografías y datos personales de cada uno de los fallecidos. Cada corazón lleva el nombre de una víctima y un número asignado por el Ministerio Público, convirtiéndose en un símbolo de duelo y oración colectiva.

Un corazón de arcilla para 236 almas: homenaje en la zona cero del Jet Set

“Desde el año pasado comencé colocando una plaquita, luego fueron cayendo más, hasta que surgió esta pieza que se llama Memoria y sanación en la zona cero. Es un corazón en arcilla, cada corazón tiene el nombre de una persona fallecida”, explicó la artista durante la presentación.

La exposición se realizó horas antes de la vigilia pautada para las 10:00 de la noche y que se extenderá hasta pasada la medianoche. Con flores, velas y carteles, familiares y amigos se congregaron en el lugar para recordar la tragedia que enlutó a toda la sociedad dominicana y para reiterar su reclamo de justicia.