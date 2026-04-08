Hija de Rubby Pérez encabeza vigilia en Jet Set a un año de la tragedia

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La hija del merenguero Rubby Pérez, acompañada de su tío, fue de las primeras en llegar a la discoteca Jet Set para participar en la vigilia que recuerda a las víctimas del colapso del techo ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025.

Bajo una persistente lluvia, decenas de personas se congregaron en la llamada “zona cero” para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en la mayor tragedia registrada en República Dominicana. El acto, pautado para iniciar a las 10:00 de la noche y extenderse hasta la 1:00 de la madrugada, reunió a familiares, amigos y allegados que llegaron con flores, carteles y lágrimas.

“Estamos aquí para que no se olvide lo que pasó y para pedir justicia”, expresaron algunos de los asistentes, quienes recordaron la fatídica noche que les cambió la vida.

La vigilia se convirtió en un espacio de memoria y reclamo. Los participantes manifestaron su esperanza de que las autoridades avancen en las investigaciones y se determinen responsabilidades por la tragedia que dejó más de 200 muertos y decenas de heridos.