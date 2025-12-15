Corte eléctrico programado afectará varias subestaciones en Boca Chica, según ETED

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizará una desenergización programada de la línea de transmisión 69 kV Boca Chica – Mega Puerto, como parte de la culminación de los trabajos que ejecuta el MOPC en la Avenida Ecológica, en el municipio de Boca Chica, este martes 16 de diciembre, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante este período estarán fuera de servicio las siguientes subestaciones: Multimodal Caucedo, Parque Cibernético, La Caleta, Aeropuerto Internacional Las Américas, Cartones del Caribe y Zona Franca Las Américas.

Esta interrupción se realizará bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, conforme a las normativas vigentes del sistema eléctrico nacional, en coordinación con el MOPC, para proteger al personal, a los usuarios y a la infraestructura eléctrica, y garantizar un restablecimiento seguro y oportuno del servicio.

La ETED y el MOPC agradecen la comprensión de los usuarios y de los sectores impactados, mientras se ejecutan estos trabajos necesarios para el desarrollo de una infraestructura vial más segura, moderna y eficiente.