Corte ratifica condena de 20 años a Argenis Contreras

La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González, quien fue hallado culpable por el asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras y por incurrir en extorsión en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Un comunicado del Ministerio Público señala que el tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Contreras González, en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Este era un segundo recurso de apelación de un segundo juicio y el tribunal acogió los elementos que presentamos en la audiencia”, resaltó el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien representó al MP en la audiencia.

Según el documento, con la ratificación de la condena, Contreras González continuará cumpliendo la sentencia condenatoria en la cárcel Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público, refiere el texto, demostró la responsabilidad penal de Contreras González en el asesinato de Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) e impartía docencia en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El asesinato del abogado Ramírez Ferreras ocurrió en octubre de 2017, cuando su cadáver fue encontrado en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, amarrado con cadenas y candados a un block de cemento.

Luego del crimen, Contreras González huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país, tras los esfuerzos realizados por el Ministerio Público para lograr que fuera retornado y llevarlo ante los tribunales.