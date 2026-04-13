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Varias comunidades de Villa Altagracia quedaron incomunicadas tras el desbordamiento del río Catarey, registrado la noche del domingo producto de las intensas lluvias caídas durante el fin de semana.

Según informaciones obtenidas, la crecida, además de afectar el tránsito de vehículos y peatones, ha generado preocupación entre los residentes debido al riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Crecida del río Catarey deja incomunicadas zonas de Villa Altagracia

Lluvias continuarán

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional debido a la combinación de un sistema frontal estacionario y una vaguada que incide en todos los niveles de la tropósfera.

Ceballos indicó que durante este lunes las precipitaciones serán más intensas en las regiones norte y noreste, incluyendo provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia, extendiéndose hacia el este a medida que el sistema frontal se desplace gradualmente.

Adelantó que para martes y miércoles se espera una reducción en la intensidad de las lluvias; sin embargo, advirtió que las precipitaciones persistirán, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las orientaciones de los organismos de emergencia.

“Para el jueves, otra vaguada va a estar incidiendo sobre el territorio nacional, y para el fin de semana las lluvias se intensifican de nuevo”, agregó la directora del Indomet.

Ante este panorama, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas vulnerables a crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

“Es importante que la población, en sentido general, se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie”, enfatizó.

Continuó: “Evitar las imprudencias es sumamente importante para preservar la vida en las situaciones que se han presentado en su totalidad o en su gran mayoría.

Méndez, además, agregó que el Gobierno “se solidariza con las personas que han resultado afectadas (por las lluvias), no solamente en temas materiales, sino en pérdida de vidas, que es lo más preciado que tiene el ser humano”.