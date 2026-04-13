El llamado urgente que hacen Luis Abinader y Juan Manuel Méndez para evitar más tragedias por lluvias

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ante las intensas lluvias que han afectado al país en los últimos días, el presidente Luis Abinader y el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, hicieron un llamado a la población a actuar con prudencia para evitar más tragedias.

“Ahora es prever, salvar vidas, no acercarse a los ríos. Les pido a todos prudencia, seguir su vida normal, pero con prudencia”, expresó el mandatario.

El país acumula cerca de 40 días de lluvias, lo que ha provocado la saturación de los suelos y eleva el riesgo de incidentes.

En ese sentido, Méndez advirtió sobre conductas imprudentes que pueden poner en peligro la vida.

“Evitar las imprudencias es sumamente importante para usted preservar su vida. Hemos visto situaciones como personas cruzando ríos o lanzándose a riscos para bañarse”, señaló.

Una víctima reciente

Las advertencias se producen en medio de hechos lamentables. La Defensa Civil informó la recuperación del cuerpo de un joven de 19 años que fue arrastrado por las aguas del río Cabuya, en Villa Altagracia.

Según el informe preliminar, el joven fue sorprendido por la fuerte corriente mientras intentaba cruzar el afluente a caballo.

Lluvias continuarán

Las condiciones meteorológicas no mejorarán en lo inmediato. La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, reiteró que las lluvias seguirán y podrían ser intensas.

Para este lunes, el organismo prevé un incremento de la inestabilidad debido al fortalecimiento de una vaguada, lo que generará aguaceros intermitentes que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en gran parte del territorio nacional.

Estas condiciones afectarán principalmente provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, entre otras.

Alertas activas

Ante este panorama, el Indomet informó que se mantienen niveles de aviso y alerta en varias provincias por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.