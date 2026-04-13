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Lluvias cobran otra vida

Recuperan cuerpo de joven arrastrado por río en Villa Altagracia

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas crecidos

Defensa Civil recupera cuerpo de joven arrastrado por río en Villa Altagracia

Defensa Civil recupera cuerpo de joven arrastrado por río en Villa AltagraciaFuente externa

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La Unidad de Búsqueda y Rescate de la Defensa Civil recuperó este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 19 años, que había sido arrastrado por las aguas del río Cabuya, en Villa Altagracia.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue sorprendida por la fuerza de la corriente del afluente cuando lo cruzaba a caballo.

El cadáver fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas crecidos, especialmente ante las condiciones climáticas que inciden actualmente en el país.

Defensa Civil recupera cuerpo de joven arrastrado por río en Villa Altagracia

Defensa Civil recupera cuerpo de joven arrastrado por río en Villa AltagraciaFuente externa

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