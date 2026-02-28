Críticas y apoyo ciudadano al discurso de Luis Abinader

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La segunda rendición de cuentas del cuatrienio del presidente Luis Abinader volvió a generar opiniones divididas y muy airadas entre ciudadanos de diversos sectores de la capital.

En barrios como La Fe, Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos, Cristo Rey y Villas Agrícolas, así como en colmados y comercios, las televisiones permanecían apagadas, mientras el habitual dinamismo en las calles restaba atención al discurso presidencial.

Jesús Sánchez considera que el presidente debe evaluar la posibilidad de renovar su gabinete. A su juicio, ese tipo de decisiones eran propias del doctor Joaquín Balaguer, quien, pese a sus limitaciones visuales, mantenía un firme control de su equipo de trabajo. Entiende que el mandatario debe reforzar su gestión con mayor esmero y preparación, sin que esto implique una crítica absoluta a su desempeño.

“El tiene buenas intenciones pero su gabinete no lo ayuda”, dijo.

Otros externaron las razones para no ver el discurso, como la señora Ana Reynoso quien dijo a Hoy que durante los últimos discursos de Abinader deja en último plano las soluciones para disminuir los altos costos de la canasta básica y la reducción de la delincuencia. Igual opinó el ciudadano Alejandro Martinez.

Roberto Gómez fue crítico al afirmar que el discurso repite “las mismas mentiras de todos los años” y promesas que, según él, no se han cumplido. Un ciudadano expresó que no espera cambios y que ni siquiera suele verlo. “Yo nunca he visto el discurso”, afirmó, al explicar que las autoridades dicen cosas que luego no cumplen.

Al finalizar la alocución, el ambiente se mantuvo similar, ya que algunas de las personas consultadas manifestaron no tener esperanza de cambios, asegurando que la perdieron hace cuatro años. Maria Ogando criticé como la escalada de la canasta básica siempre es un tema que se habla poco y sin soluciones.

En el recorrido varios ciudadanos manifestaron que, aunque el país ha mostrado avances, estos no impactan directamente a la población. Indicaron que no perciben cambios significativos en sus ingresos ni en los precios de los productos básicos.

Pese a la negativa, otros siguen apostando al cambio al valorar los avances que ha realizado el mandatario. Luis Zambrano resalto su admiración por ver una gran voluntad de hacer las cosas bien. “El Gobierno está trabajando bien y él no puede hacer todo solo, pero el trabajo se esta realizando”, señaló.

La dinámica callejera no se detuvo del todo Arlenis. Castillo

Mientras un grupo de simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) coincidieron en que el mandatario cumplirá con su palabra como lo anunció y siempre lo ha hecho. “ El seguirá trabajando contra la delincuencia, por mejorar el sistema educativo, los problemas de la gente, entre otras promesas quee ha hecho y siempre ha cumplido”, expresó.