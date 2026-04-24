CSSD alerta contrareforma desde la Sipen y Sisalril

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD) alertó sobre una propuesta elaborada por la Superintendencia de Pensiones (Sipen) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), “que profundiza y radicaliza el régimen de negación de derechos, abuso, sufrimiento y despojo que imponen los intereses y negocios en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS)”.

El proyecto, asegura, eleva a casi un 30 % del salario las cotizaciones; consagra la desprotección en pensiones, sin derecho a una tasa de reemplazo definida; eleva la edad de retiro y el número de aportaciones; instaura la compraventa de cotizaciones; privatiza la administración de datos e información del sistema a favor de empresas; y otorga a las AFP el derecho a invertir los fondos de pensiones fuera del país.

Además, dice, deja a las personas con discapacidad con pensiones míseras, así como a los que no pudieron contribuir por el modelo económico deshumanizado y excluyente; y sigue negando los derechos a través del “plan básico” en tratamientos y medicinas, despoja a Senasa de las cotizaciones de los empleados públicos, consagra por ley la destrucción de los servicios públicos de salud y mercantiliza recursos de Senasa contributivo y subsidiado.