¿Cuántos feminicidios se han cometido en la República Dominicana en lo que va de año?

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La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, informó este jueves que, según los datos recibidos ayer por parte de la Procuraduría General de la República, se han registrado 27 feminicidios en el país en lo que va de año.

La funcionaria explicó que cada caso debe ser investigado antes de ser clasificado oficialmente, debido a que “muchos parecen feminicidios, pero luego no lo son”.

Reyes indicó además que durante el mes de marzo el ministerio realizó una consulta sobre el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres, donde identificaron múltiples dificultades que enfrentan las víctimas de violencia para denunciar, entre ellas la distancia para acudir a las autoridades.

Asimismo, destacó que el Ministerio de la Mujer brinda asistencia legal a mujeres víctimas de violencia que tienen procesos abiertos en los tribunales, con casi mil casos actualmente bajo seguimiento de las abogadas de la institución.

La ministra señaló que la entidad cuenta con más de 50 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, desde donde ofrecen apoyo y asistencia legal en distintos casos relacionados con violencia de género.