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La Policía Nacional informó la detención de un sargento de la institución, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en el sector Barrio Nuevo, Las Caobas, del municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata del sargento Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, quien fue detenido por el homicidio de su pareja identificada como Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, a causa de heridas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 2:52 de la madrugada en la residencia de la joven, ubicada en el Barrio Nuevo, donde el alistado le habría disparado tras un conflicto bajo investigación.

Sargento de la Policía es acusado de matar a su pareja en Barrio Nuevo

Tras lo ocurrido, miembros de la Policía Nacional apresaron al presunto autor y ocuparon el arma de fuego utilizada, la cual se encuentra bajo custodia para fines de investigación.

El caso es investigado en coordinación con el Ministerio Público, mientras que el detenido será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.