Cuerpo de Bomberos da detalles sobre incendio en empresa de artículos plásticos en San Cristóbal

El incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este jueves en las instalaciones de la empresa Katae Group, dedicada a la producción de artículos plásticos y ubicada en San Cristóbal, se encuentra controlado en un 50 %.

La información fue ofrecida por Alfonso Vázquez, intendente general del Cuerpo de Bomberos de Haina, quien indicó que hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas como consecuencia del siniestro, del cual fueron notificados a las 12:50 a.m. a través de la plataforma del Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

“Ya la situación está controlada en un 50 %. No tenemos heridos ni pérdida de vida humana, gracias a Dios. Mi mayor preocupación, a las 3:15 de la mañana, eran unos 7,500 galones de GLP que estaban almacenados, los cuales fueron aislados y sofocados, y no explotaron”, manifestó Vázquez.

Asimismo, adelantó que el fuego, se originó en el área de almacenamiento de resinas de la empresa y que más adelante se darán a conocer las causas.

“Aquí se fabrican envases de polietileno, foam, y se usan resinas de polietileno”, dijo el intendente del Cuerpo de Bomberos de Haina.

También destacó el apoyo brindado por los cuerpos de bomberos del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Yaguate, Palenque, San Cristóbal, Níguel y Los Alcarrizos, así como por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Defensa Civil.

“Cabe destacar que todos los apoyos que nos han brindado los cuerpos de bomberos, así como INAPA, la CAASD, de la Defensa Civil y otros, han sido recibidos y aceptados.

Al momento del incidente, el personal se encontraba laborando en la planta y fue evacuado de manera oportuna, sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas.