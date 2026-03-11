La hazaña de Bam Adebayo: supera a Kobe Bryant con 83 puntos que lo colocan entre los grandes de la NBA

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Bam Adebayo, pívot de los Miami Heat, metió 83 puntos este martes en la victoria 150-129 de su equipo contra los Washington Wizards y superó los 81 puntos de Kobe Bryant para firmar la segunda mejor actuación anotadora en la historia de la NBA.

Adebayo, de 28 años y en su novena temporada con los Miami Heat, dejó atrás la estratosférica marca de Bryant de 2006 contra los Toronto Raptors y solo tiene por delante al legendario Wilt Chamberlain, que anotó 100 en 1962 con Philadelphia contra los New York Knicks.

Adebayo se retiró con 1.08 minutos por jugar con 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41.49 minutos en pista.

"Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al 'coach' para dibujar jugadas para mí", afirmó Adebayo, muy emocionado y rodeado de sus compañeros al acabar este histórico partido.

Adebayo aseguró que empezó a ver posible esta hazaña cuando llevaba 43 puntos al descanso y no dudó en poner este encuentro en el número uno de los mejores de su carrera.

Su nombre ya está en el Olimpo de la NBA, junto a Wilt Chambelain y a Kobe Bryant.

"Son los más grandes de siempre", destacó Adebayo, que tenía a su madre y a su novia, la también jugadora A'Ja Wilson, presente en el Kaseya Center en la noche más dulce de su vida.

Una primera mitad de 43 puntos

Acabó entre cánticos de 'MVP', pero comenzó con un primer período asombroso, en el que Adebayo anotó diez de sus 16 tiros de campo y cinco triples en doce minutos.

Si no llevaba más de 43 puntos al ecuador del partido fue porque se atascó con el triple en el segundo cuarto, cuando falló sus tres intentos. A pesar de eso, añadió doce puntos a su cuenta.

Los Heat mandaban 76-62 y la victoria ya no estaba en duda tras el descanso, cuando Adebayo selló otros 19 puntos para disparar su cuenta hasta los 62.

Miami estaba arriba 113-97 y, en un Kaseya Center que ya soñaba con la hazaña, Erick Spoelstra mantuvo a su pívot en el campo, con todos sus compañeros jugando para él.

Un final surrealista

Se abrieron entonces unos minutos finales surrealistas, en los que la defensa de los Wizards no pudo encontrar respuesta alguna para contener Adebayo. Es más, su agresividad sirvió para parar el cronómetro y enviar repetidamente al pívot hacia la línea de libres.

Adebayo lanzó hasta 16 libres en el último segmento y anotó catorce de ellos. También intentó seis veces desde el arco, conectando un solo triple.

Los puntos que dejaron atrás la marca de Kobe llegaron desde la línea de libres y, con 1.08 por jugar, Spoelstra sacó a Adebayo de la pista, ovacionado por el público y abrazado por sus compañeros.

Fue, obviamente, un récord anotador para la franquicia de Miami y la mejor actuación de la temporada. Hasta este momento, el serbio Nikola Jokic era el que más puntos había metido este curso, con 56 el último día de Navidad.

Más de 20 años después de la noche inolvidable de Bryant contra los Raptors, Adebayo reescribió la historia de la NBA y ya solo tiene por delante a Wilt Chamberlain. EFE