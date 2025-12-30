Cultura dice que impactó “más de 90” territorios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura informó que desarrolló encuentros, levantamientos y jornadas de trabajo en las 31 provincias y el Distrito Nacional, impactó “más de 90” territorios en diez meses, lo que permitió diagnosticar necesidades, recuperar espacios y construir agendas culturales locales junto a gestores y comunidades.

Una nota dice que la gestión de Roberto Ángel Salcedo, consolidó durante 2025 una expansión significativa del alcance territorial, social e institucional de la política cultural, bajo un enfoque de descentralización y fortalecimiento del sistema público de cultura en todo el país.

El texto asegura que uno de los grandes logros fue el alcance histórico de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, el cual alcanzó más de 705 mil visitantes en la Plaza de la Cultura y 75 millones de pesos en ventas de libros durante nueve días de exposición, en los cuales, además, se realizaron 600 actividades, 130 presentaciones de libros. También resalta otras actividades durante el año que finaliza.