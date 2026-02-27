¿Qué cumplió y qué quedó pendiente? Aquí el discurso de Luis Abinader en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente dominicano, Luis Abinader, ofrecerá este viernes su sexto discurso de rendición de cuentas a la nación, ante la Asamblea Nacional, en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional y el 163.º aniversario de la Restauración de la República.

Pero ¿qué cumplió el mandatario de lo prometido durante su alocución de 2025 y qué quedó pendiente? A continuación, te compartimos el discurso íntegro de ese año para que sea usted quien juzgue.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL 27 DE FEBRERO 2025.

Salutaciones,

Pueblo dominicano:

Comparezco hoy, por quinta ocasión, ante esta magna Asamblea, en mi calidad de Presidente de la República, para cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas al país sobre las ejecutorias de la administración pública en el año recién concluido, así como para compartir los planes y proyectos que impulsaremos en el presente año.

Este acto solemne, que cada 27 de febrero nos convoca en este honorable escenario, es más que un ejercicio de transparencia y democracia; es también un tributo a nuestra historia, pues en esta fecha conmemoramos la gesta heroica que dio nacimiento a la República Dominicana.

Recordamos con profundo orgullo a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, quienes, con su sacrificio y visión inquebrantable, encendieron la antorcha de la libertad y nos legaron una nación soberana.

Fiel a ese sagrado compromiso de que los sueños de Duarte, de Mella y de Sánchez no sean solo un recuerdo, sino un sentimiento vivo que se hace realidad en cada uno de nuestros actos, dijimos, en ocasión de nuestra juramentación para un segundo periodo presidencial, el pasado mes de agosto, que el verdadero triunfo de un gobierno no se alcanza cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente.

Por eso, he asumido este nuevo mandato con el mayor sentido de orgullo y responsabilidad ante mis conciudadanos, mirando siempre hacia el porvenir, en busca de un mejor futuro y un mañana de bienestar compartido.

La llama de Duarte, Mella y Sánchez sigue encendida, y es nuestra responsabilidad mantenerla con trabajo, compromiso y amor por nuestra nación.

Ese ha sido, y seguirá siendo, mi compromiso como presidente: honrar nuestra historia construyendo un presente digno y sentando las bases de un futuro que haga justicia al sacrificio de nuestros fundadores.

Hoy rindo cuentas ante ustedes con la verdad como único estandarte y el pueblo dominicano como principal razón de nuestro esfuerzo.

Asambleístas,

Desde el primer día que llegué al Palacio Nacional he trabajado con firmeza, dedicación y una visión clara: Recuperarnos de la crisis sanitaria y económica; transformar nuestro país, crear un Estado moderno y eficiente; y generar oportunidades de desarrollo en todos los rincones de la nación.

Un desarrollo que tenga lugar donde vive la gente, que se haga con la participación de la gente y del que sus beneficios sean para la gente. Es decir, un desarrollo inclusivo y redistributivo, que no deje a nadie atrás.

En el pasado año 2024, del que hoy rindo cuentas, hemos seguido trabajando para la transformación de nuestro sistema productivo, impulsando la diversificación y competitividad de nuestra economía, así como sentando las bases que permitan mantener el crecimiento económico y duplicar el Producto Interno Bruto en la próxima década.

Así es: podemos convertir a la República Dominicana en un país de ingresos médios-altos y mejorar todos los índices de bienestar. Podemos y lo vamos a lograr, alcanzar los 15 mil dólares de renta per capita en los próximos años y llevar la clase media del país del 40 al 50% de la población.

Este objetivo se asienta en los resultados de las políticas públicas aplicadas, cuyos indicadores y evidencias muestran que, de continuar la actual senda de crecimiento, la meta propuesta de duplicar el tamaño de nuestra economía es completamente realizable.

El pasado año 2024, el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento anual del 5%, superior al de América Latina cuyo promedio fue del 2.5%

Esto coloca a República Dominicana entre los países con mayor crecimiento económico mundial en 2024 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica.

Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana es uno de los países más atractivos de la región para invertir, con mayor paz social y con una idónea agenda de reformas que permitirán a nuestro país posicionarse en un lugar importante, como resultado de su gran potencial de crecimiento económico.

Hoy nuestro país exhibe un caso de éxito en toda la región que combina crecimiento y desarrollo económico, oportunidades, protección social y disminución de la pobreza en todos los niveles.

En 2024, logramos el mejor año en la historia de las exportaciones dominicanas, que alcanzaron más de US$13,852 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7.1% con respecto a 2023 y un aumento sustancial del 23.8% en comparación con el año pre-pandemia 2019, según datos publicados por el Banco Central. Estos han sido los cuatro mejores años de exportaciones en nuestra historia.

En cuanto a la captación de inversión extranjera directa, el país atrajo en el 2024 la cifra récord de 4,512 millones de dólares, consolidando tres años consecutivos en los que la inversión extranjera directa ha superado los 4,000 millones de dólares anuales, gracias entre otras cosas a la seguridad jurídica de la que goza nuestro país.

Si seguimos este ritmo ascendente podremos alcanzar en los próximos 4 años los US$17,000 millones de dólares en exportaciones y una inversión extranjera acumulada de 20 mil millones. Un hito que estamos en plenas condiciones de realizar.

Estos resultados colocan a la República Dominicana como el principal país en la captación de inversión en Centroamérica y el Caribe.

Los sectores de energía y turismo continúan liderando las inversiones que recibimos. En este contexto, Naciones Unidas nos posicionó como caso especial en “Inversión en transición energética y desarrollo turístico”, reafirmando el atractivo del país en estos estratégicos sectores.

A su vez, fuimos evaluados positivamente por parte de la Fundación de Innovación y Tecnología de la Información, con sede en Washington D.C. Esta organización recomendó a inversionistas internacionales considerar el gran potencial de República Dominicana como destino estratégico, en la industria de semiconductores.

Este reconocimiento representa un gran paso en la dirección de nuestros planes de posicionar el país como un importante actor en esta estratégica industria tecnológica.

Al cierre de 2024, la deuda pública consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 57.5%. Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020 este indicador era del 61%. Este dato contrasta con el aumento de la deuda en la inmensa mayoría de los países, por la crisis.

Durante el 2024 tanto Fitch como S&P ratificaron la calificación de la República Dominicana, en “BB- positiva” y “BB estable”, respectivamente.

En las distintas revisiones, las agencias internacionales destacan el buen desempeño económico del país, la mejora en los indicadores de gobernanza e institucionalidad, el buen manejo de la deuda pública y las adecuadas políticas públicas que ha implementado el gobierno.

Este manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe concluye que la deuda pública de nuestro país es sostenible y que las políticas que se han adoptado son las correctas.

También en el plano económico, debo destacar el incremento en la recaudación del Estado, que al cierre de 2024 alcanzó el 16.3% del PIB, superando en un 0.6% lo recaudado en 2023, gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, la mejora de la gestión tributaria y a los ingresos recibidos fruto del acuerdo con AERODOM.

Así, nuestro déficit fiscal en el año 2024 se situó en el presupuestado 3.1, situación muy poco común tratándose de un año electoral.

En agosto de 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, un hito que refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y alinea al país con las mejores prácticas internacionales.

Esta ley tiene como objetivo principal establecer un marco normativo que garantice una gestión financiera prudente, transparente y sostenible a corto, mediano y largo plazo, creando reglas para el comportamiento fiscal a través del control del gasto primario y del establecimiento de un ancla de deuda.

Además, se realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos por US$750 millones de dólares con vencimiento en 2036, logrando una tasa del 6.7%, 15 puntos básicos menor a la que se hubiese logrado con otros instrumentos de financiamiento no temáticos con plazo similar, implicando un ahorro para las finanzas públicas.

Como una expresión de la confianza en nuestro país, de los actores económicos extranjeros, esta emisión recibió una demanda de los inversionistas internacionales seis veces superior al monto emitido.

Los recursos obtenidos serán asociados a gastos verdes, elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la República Dominicana, publicado en junio de 2024.

Es importante destacar que esta es la primera emisión de bonos verdes en la región del Caribe.

A esto debemos sumar la fortaleza de nuestro sistema financiero encabezado por Banreservas, que en el año 2024 alcanzó un logro sin precedentes en la historia financiera del país, logrando utilidades récord de 27,566 millones de pesos.

El pasado año, más de 240mil ciudadanos accedieron por primera vez al sistema bancario promoviendo así la inclusión financiera, un aspecto clave para el desarrollo. La presencia local e internacional de Banreservas ha facilitado la bancarización de miles de dominicanos en el extranjero, con más de 500,000 beneficiados por sus servicios de remesas a costos reducidos.

Además, en 2024 Banreservas marcó otro hito al convertirse en el único banco con presencia en todos los municipios del país, consolidando su liderazgo y compromiso con el desarrollo nacional.

El sistema financiero se mantiene como una de las turbinas de la economía dominicana, impulsando el crédito.

La cartera de préstamos total de los bancos también creció un 12.5%, representando casi un tercio del PIB, con un balance de RD$2.18 billones de pesos al cierre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por los préstamos al sector privado, en pesos, que aumentaron en dígitos dobles, un 10.3%, hasta colocarse en RD$1.6 billones de pesos.

Este dinamismo en el sector bancario ha impulsado los activos del sistema a sus máximos niveles históricos, cerrando el 2024 en RD$3.8 billones, cerca del 57% del PIB.

Además de poder seguir financiando la economía, el sistema bancario está preparado para asumir mayores retos, contando con provisiones suficientes y con un índice de solvencia del 17.43%, más de 7 puntos por encima del mínimo requerido por ley del 10%.

Respecto a la empresa pública Refidomsa, quiero destacar que en diciembre de 2024 inauguró cuatro nuevas esferas para el almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, fruto de una inversión de 91 millones de dólares, que han permitido ampliar nuestra capacidad de reserva de 14 a 40 días. Este avance estratégico refuerza nuestra seguridad energética y garantiza un futuro más seguro para todos los dominicanos.

Además, es motivo de orgullo informar que Refidomsa alcanzó en 2024 la clasificación “Excelente” en desempeño colectivo, logrando un sobresaliente puntaje acumulado del 98%, un logro sin precedentes en 25 años.

A esto se suma otro importante logro de esa empresa al mantener la calificación crediticia AA+ en 2024, la más alta en su historia, según la prestigiosa agencia Fitch Ratings, reafirmando la solidez y transparencia de nuestra gestión.

Como parte de su responsabilidad social, en junio de este mismo año, abrimos las puertas al Centro Tecnológico “Dr. José Francisco Peña Gómez” en Haina, una iniciativa realizada en alianza con Infotep y con una inversión de más de RD$227 millones. Este centro se erige como un faro de capacitación y desarrollo, destinado a formar a los profesionales que impulsarán la innovación y el crecimiento de nuestro país.

Este formidable desempeño de nuestra economía, con una envidiable salud financiera y centrada en la captación de recursos frescos para desarrollar nuevos sectores de vanguardia está generando miles de puestos de trabajo.

Durante el periodo enero-diciembre del 2024, se registraron 165,000 nuevos trabajadores formales en el Sistema Integrado de Registros Laborales.

Según los indicadores de género, el 47% de los nuevos trabajadores registrados son mujeres. Y las ramas de actividades que mostraron mayor proporción de nuevos trabajadores fueron: Transporte, Comercio y Construcción.

Gracias a nuestras políticas de empleo, por tercera vez desde el 2022, la tasa de desempleo abierto se colocó en 4.8% a finales de 2024, el menor nivel de la historia excluyendo la anomalía registrada en el segundo trimestre del 2020.

Por su parte, la tasa de desempleo ampliado se colocó en el 9.4%, el menor nivel histórico. Este resultado toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que al inicio de la gestión 2020-2024 este indicador se encontraba en el 16.8%, el segundo nivel más alto de la historia.

La reactivación del mercado laboral ha venido de la mano de políticas activas de empleo desarrolladas en alianza con el sector privado, tales como la celebración de alrededor de 470 ferias y jornadas de empleo realizadas en todo el territorio nacional; programas de empleabilidad juvenil y empleos temporales.

El dinamismo señalado tiene un mayor valor valor porque va acompañado de un aumento en el ingreso real de los trabajadores.

En agosto de 2020, el salario mínimo del sector privado no sectorizado en las grandes empresas cubría el 83.2% de la canasta del primer quintil, mientras que en las medianas empresas representaba un 57.2%. Hoy, gracias a las políticas implementadas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, al cierre de diciembre de 2024 estos salarios alcanzan el 90.1% y el 82.6% de dicha canasta, respectivamente. Este avance refleja nuestro compromiso con la dignificación del empleo y el bienestar de nuestra gente.

Estos esfuerzos por aumentar el salario mínimo fueron reconocidos recientemente por la CEPAL en su informe ‘’Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2024’’ dónde se resalta como República Dominicana es la cuarta economía latinoamericana en la que el salario mínimo ha experimentado un mayor crecimiento real desde 2018.

Esto ha impactado directamente el promedio del ingreso laboral. Según los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, el ingreso por hora creció en el 2024 un 9.2% en términos nominales con respecto al mismo periodo del 2023. En términos reales, es decir descontando la inflación del periodo, el ingreso por hora aumentó en un 5.85%.

Aún más, con el acuerdo del día de ayer, logramos, por tercera vez, un acuerdo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial para un nuevo aumento salarial del 20% que será distribuido a partir del 1 de abril en un 12%, y en un 8% a partir del próximo febrero del año que viene.

Este aumento, conjugado con la estabilidad económica del país y el control del nivel de precios, permitirá un incremento significativo en el poder adquisitivo de los hogares dominicanos. Para este año 2025 la subida del 12% significará un aumento adicional del salario mínimo real promedio de 7 puntos porcentuales y cuando se complete el aumento, con el 8% en febrero de 2026, se adicionarán 10 puntos porcentuales; lo que, sumado a los acuerdos salariales que hemos logrado anteriormente, se traduce en un crecimiento del 38.1% con respecto a 2018.

Esto supondrá un gran avance en la calidad de vida de los dominicanos y en la reducción de la pobreza.

Hoy podemos decir que hemos creado más empleo, con mejores salarios y en sectores de mayor valor agregado.

Y en esa estrategia seguiremos implementando programas de capacitación laboral que doten a nuestros ciudadanos de las habilidades necesarias para acceder a mejores empleos, así como programas para la inserción laboral como RD Trabaja o el proyecto INSPIRE, con los que daremos un importante impulso a la formalización del empleo en nuestro país.

Nuestra meta es alcanzar el 50% de empleo formal en los próximos cuatro años, conseguir un 80% de empleabilidad de los egresados universitarios y generar un clima de emprendimiento que nos lleve a tener 350 mil MIPYMES formales en 2028.

Son las industrias, las empresas, los sectores productivos los que dan impulso y sostenibilidad a nuestro crecimiento económico.

Un buen ejemplo de esto son las zonas francas, que constituyen una de las actividades productivas de mayor aporte al empleo directo en el país. A noviembre de 2024, se alcanzó la cantidad de 198,450 empleos directos, lo que constituye una cifra sin precedentes representando las mujeres cerca del 53% del empleo total.

Y la participación de éste sector en la estructura exportadora es del 67%, un crecimiento sostenido que refleja la confianza en nuestra economía con exportaciones que superan los 8,600 millones de dólares en 2024.

También hemos llevado los empleos a San Juan de la Maguana, aperturando por primera vez, una zona franca en esa provincia.

Además, como parte de los esfuerzos para que el país se convierta en un destino atractivo de nearshoring para la industria mundial de semiconductores estamos trabajando en una estrategia nacional que nos permita competir en las cadenas de valor de tecnología avanzada y micro-tecnología, para así generar empleos cada vez más calificados y mejor remunerados.

Por eso estamos mejorando la educación primaria, segundaria, técnica, profesional y universitaria, fortaleciendo las capacidades STEM, expandiendo la educación técnica y la formación de ingenieros del país. Debemos tener claro que el futuro está en la tecnología de vanguardia y el presente en nuestras aulas.

Y aquí quiero resaltar el esfuerzo realizado para alcanzar una transformación académica y educativa.

En nuestros colegios, liceos y universidades es donde se forman los profesionales responsables que demandan los nuevos tiempos, también ciudadanos críticos, y es donde se formarán los líderes que enfrentarán los retos del mañana.

Por eso, en estos años y en 2024 nos hemos centrado en invertir en los programas e infraestructuras que posibiliten un verdadero fortalecimiento y transformación del sistema educativo del país.

El sistema educativo preuniversitario muestra importantes avances en los diferentes indicadores cuantitativos y cualitativos.

Hoy se dispone de un contenido curricular renovado y actualizado en todos los ciclos, niveles y modalidades y 120 mil docentes han sido formados para su aplicación y para evaluar las competencias previstas en ese nuevo currículo.

También se ejecuta un programa de educación especial dirigido al aprendizaje de niños con discapacidad, que atiende las necesidades de más de 28,000 estudiantes en aulas inclusivas para incorporarlos adecuadamente y atender sus necesidades especiales.

Este gobierno ha definido como prioridad la atención de los niños de 3, 4 y 5 años en la educación formal. Durante el año 2024 se incorporaron 15 mil niños, con lo que se alcanzó el número de 383,400 niños de estas edades inscritos en dicho programa.

Además, estamos construyendo 1,600 aulas para esta población estudiantil.

Se inauguraron 72 escuelas con 1,139 aulas, más 564 aulas auxiliares, con una inversión de más de RD$6,677 millones de pesos. Además, también estamos construyendo 129 edificios para 104 liceos y 25 politécnicos en las diferentes provincias del país para atender la ampliación de la cobertura del nivel secundario.

Para el efectivo desarrollo del currículo se estableció el Programa de Alfabetización en Tiempo Oportuno, Con Base, cuyo objetivo es que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas y de resolución de problemas matemáticos esperadas, permitiéndoles lograr trayectorias escolares exitosas y mejores resultados en todas las áreas curriculares.

Este programa alcanza actualmente a 411 mil niños de 6, 7 y 8 años y sus resultados ya son medibles: Comparando la línea de base 2023 y muestral 2024 en segundo grado de primaria, se evidencian avances significativos en el aprendizaje de Matemática y Lengua Española.

En Matemática, por ejemplo, se ha producido una importante mejora. En la categoría resolver cálculos y conteos en resultados aceptables y satisfactorios se incrementó desde un 47%, en septiembre 2023, a un 65%, en abril 2024.

Asimismo, en Lengua Española, en la categoría «escribir diferentes tipos de textos» en resultados aceptables y satisfactorios se incrementó desde un 17% en septiembre de 2023, a un 50% en abril de 2024.

Esto nos indica que estamos marchando hacia una educación de calidad.

Por otro lado, en el año 2024 se pusieron a disposición de los alumnos 8.5 millones de libros de texto, cubriendo, además, un déficit histórico en secundaria donde hacía 10 años que no se disponía de ese importante medio de aprendizaje.

Además, 4,500 centros educativos fueron conectados a internet de banda ancha, con una inversión superior a 6mil millones de pesos e impactando al 70% de la población estudiantil.

En cuanto a la capacitación de los docentes, se otorgaron 105 mil becas de educación continuada a 83 mil docentes con una inversión de más de RD$4mil millones de pesos. En comparación al 2019, en el año 2024 se otorgaron para su formación cuatro veces más becas a docentes y en relación al año pasado se duplicaron.

Es importante destacar también la prioridad otorgada al fomento del enfoque STEAM que permitió que el 50% de los premios en la competencia First Lego League, en el Carol Morgan, fueran ganados por centros del sector público. Y este año se prepara un equipo para ir con un proyecto de robot a la NASA.

Se han distribuido equipos de robótica por un valor de RD$531 millones de pesos y formado a 4,501 docentes. Este programa impactó a 567,391 estudiantes.

Durante el año 2024 se entregaron 2,126 laptops a docentes, 19,342 tabletas y 38,138 netbooks a estudiantes con la finalidad de fortalecer el uso de la tecnología informática. También se instalaron pantallas digitales en 1,304 aulas y se habilitaron 88 laboratorios de informática en 77 centros educativos.

Por primera vez, 42mil alumnos de 13 y 14 años realizan un programa de formación complementaria en el idioma inglés a través de la plataforma Education First que será expandido este año a 150mil alumnos más, dentro de la estrategia de ampliar la formación bilingüe, para fomentar las oportunidades de empleo.

Además, todos los alumnos del sector público reciben alimentos y útiles escolares con una inversión anual de 33 mil millones de pesos.

En 2024, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), alcanzó un hito al entregar en un año más de mil millones de raciones alimenticias.

En el último año, la distribución de raciones aumentó un 12% respecto al 2023.

Entre 2016 y 2020 se distribuyeron 2,614 millones de raciones, mientras que en nuestro primer cuatrienio de 2020 a 2024 se alcanzaron 3,606 millones, lo que representa un incremento del 38%.

Además, por primera vez se incluyeron las frutas frescas en la alimentación escolar, donde el año pasado fueron distribuidas más de 123 millones de raciones. Y hemos incluido a los estudiantes de los programas de Educación Especial para Adultos y Jóvenes (Prepara) y Oportunidad 14-24.

Estamos distribuyendo alimentación escolar de lunes a lunes a más de 2 millones de beneficiarios (estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo) de 7,033 escuelas. Cada día, se entregan más de 5 millones de raciones alimenticias entre desayuno, almuerzo y frutas.

El INABIE entregó por primera también vez la utilería escolar a tiempo para más de 1.8 millones de estudiantes, duplicando las entregas anteriores de 650mil kits.

Más de 6,000 escuelas públicas fueron beneficiadas con kits escolares completos con uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares esenciales.

Los programas que ejecutamos a través del INABIE han sido claves en la reducción de la pobreza monetaria y en la dinamización de la economía.

Más de 720 mil familias mantienen importantes ahorros presupuestarios gracias a la alimentación gratuita que recibieron sus hijos inscritos en escuelas públicas y cada kit escolar entregado tiene un valor aproximado de RD$5,000 pesos en el mercado, lo que representa otro ahorro significativo para las familias beneficiadas.

En el año 2024 el Sistema de Transporte Escolar, TRAE, aseguró servicios de transporte a una población escolar de 1,625,000 estudiantes, beneficiando a los escolares qué lo requieran y necesiten. Este programa se ejecuta en 22 provincias y el Distrito Nacional, generando seguridad y un importante ahorro económico para las familias.

Dentro de la política de transformación digital que impulsa el gobierno, el MINERD puso en operación una plataforma para la gestión única de expedientes que permitió emitir 671,843 certificaciones de estudios sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos. También se creó la plataforma libro abierto que ha permitido bajar 305,162 libros y consultar directamente en línea 207,963 textos.

Asambleístas,

Respecto a la educación superior se han concedido ya 50,000 becas en los últimos cinco años de gestión, asegurando así que nuestros jóvenes tengan acceso a estudios profesionales sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo.

En el año 2024 se concedieron cerca de 10 mil becas, 7,872 nacionales y 2,101 internacionales. En el 2019 las nacionales fueron 3,301 y las internacionales 930. Para el otorgamiento de las becas nacionales se priorizaron las provincias más vulnerables como Bahoruco, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Monte Cristi, Pedernales y El Seibo, entre otras.

Para contribuir al desarrollo integral de esas provincias se privilegiaron carreras de alto interés estratégico para el país, como son las del grupo STEAM, integrado por la Ciencia, la Tecnología, las Artes, las Ingenierías y la Matemática.

En el 2024 se otorgaron más de 27 mil becas para el Programa de Inglés de Inmersión, alrededor de 6,000 más que en 2019, impactando comunidades como Pedernales, Paraíso, Pantoja, Las Terrenas, Comendador, Guerra, La Victoria, Capotillo, Miches, Puerto Plata y, prácticamente, en todo el territorio nacional, comprobándose que en todos los casos el programa mantiene una empleabilidad que oscila entre el 92 y el 100 por ciento.

Y para este 2025, iniciaremos el programa Inglés Virtual para la Empleabilidad, con la participación de 70,000 jóvenes anualmente, enfocado en zonas turísticas como Punta Cana, Pedernales, Samaná, Miches y Puerto Plata, contribuyendo al crecimiento del sector turístico y la empleabilidad juvenil.

También los recursos dedicados a proyectos de investigación han experimentado un importante aumento, al pasar de 1,500 millones de pesos en el periodo 2015-2019 a 2,500 millones entre 2021 y 2025, logrando la aprobación de más de 400 proyectos y el registro de 25 patentes en áreas como salud, energías renovables y nanotecnología.

Además, hemos asumido el compromiso y lo estamos cumpliendo, de que todos aquellos dominicanos que deseen acceder a la educación superior cuenten con un recinto universitario a una distancia no mayor de 40 kilómetros.

Para ello en el año 2024 hemos inaugurado las ciudades universitarias de Baní, Azua, La Vega y Hato Mayor; el centro UASD Monte Plata y el Sub Centro UASD – Yamasá, Así como los liceos experimentales con extensiones de la UASD en Moca, Jarabacoa, Baní, Haina, Guerra y Santo Domingo Oeste, lo que garantiza que actualmente la UASD tenga presencia en alguna de sus modalidades, en todas las provincias del país.

Para este año se prevé la apertura de las ciudades universitarias de Santiago Rodriguez, Neyba y Cotui, así como un liceo experimental en Constanza; De igual forma en 2024 dejamos iniciada la construcción de la tan anhelada ciudad universitaria UASD – Santo Domingo Este.

Y quiero referirme de manera particular, al impacto que está llamado a tener en toda la región sur el recinto universitario inaugurado el pasado año en el municipio de Bohechio, en San Juan de la Maguana.

Con una inversión superior a los 650 millones de pesos que incluyen el primer año de operatividad, se remodelaron y acondicionaron las instalaciones que alojaron el campamento de la compañía constructora de la presa Palomino y bajo un acuerdo con la Universidad ISA hoy funciona una extensión de esta universidad, que a decir de sus autoridades está mejor equipada que la propia sede en Santiago.

En este centro académico, 400 estudiantes provenientes de todas las provincias del Sur, reciben educación de excelencia impartida por 36 profesores, en base a programas diseñados para responder a las demandas de recursos humanos de la región. También reciben alimentación y alojamiento gratuito en instalaciones confortables, rodeadas por la naturaleza.

Las diferentes disciplinas que se imparten son técnico superior en producción agrícola, técnico superior en tecnología de alimentos; ingeniería agronómica, ingeniería en tecnología de alimentos; licenciatura en Gestión Ambiental, licenciatura en Administración con concentraciones en finanzas y gestión tributaria, mercadeo y comercio electrónico, gestión de operaciones y logística; así como licenciaturas en biología y matemática, orientadas hacia la enseñanza secundaria.

En una visita reciente a dichas instalaciones tuve la oportunidad de interactuar con los jóvenes que allí reciben formación y tengo la impresión de que el aprendizaje y la experiencia que están viviendo no se limita a la formación técnica, sino también a estimular sus sentidos, despertar su espíritu creativo y darles una nueva perspectiva y visión para, cuando vuelvan a sus comunidades, contribuir a impulsar una auténtica transformación económica y social que cambie para siempre, el rostro de la región sur.

Aquí están presentes varios de esos jóvenes.

Este proyecto forma parte del Plan de Reconversión Económica de San Juan que se ejecuta desde el 2022, al cual me referiré más adelante.

Asambleístas,

Otro pilar importante de la acción de este gobierno, junto a la educación, es la protección social.

Durante el año 2024 el programa Supérate consolidó su impacto a través de la implementación de acciones claves orientadas a reducir la pobreza y promover la inclusión social en la República Dominicana.

Aliméntate alcanzó a más de un millón y medio de familias a nivel nacional, asegurando su acceso a alimentos de la canasta básica, para una inversión total de RD$29,679 millones de pesos.

Más de un millón 300mil familias recibieron Bonogás Hogar en todo el territorio nacional, asegurando el acceso a combustibles esenciales con una inversión total de RD$7,500 millones de pesos.

Un número de familias superior a 500mil fueron beneficiadas con el subsidio para el pago de energía eléctrica “Bono Luz”, priorizando también a 2,953 hogares de los sectores vulnerables de la provincia Samaná y suscritos a la suministradora de energía Luz y Fuerza, con una tarifa especial de RD$14.95/kWh.

Más de 6,800 familias, con miembros entre 0 y 17 años en situación de discapacidad severa, recibieron apoyo económico, con 6,000 pesos por familia, a través del “Fondo Discapacidad” que arrancó en 2024 con una inversión total de RD$369 millones de pesos. Este es un hito en el reconocimiento de una población tradicionalmente olvidada.

Respecto a otro pilar de protección a los más vulnerables, el programa de comedores económicos ha experimentado en estos años un crecimiento nunca visto.

En el año 2024, los Comedores Económicos suministraron un total de casi 52 millones de raciones cocidas en 2024, superando en un 15% las de 2023.

Durante el año 2024, se amplió además la cobertura del servicio mediante la apertura de 17 nuevos comedores económicos y 5 expendios en diversos municipios del país, respondiendo a solicitudes ciudadanas y en este 2025 se dará apertura a 11 nuevos comedores.

Otro programa de gran impacto social es el de titulación, ejecutado desde el inicio de nuestra gestión y que cada año supera sus propias cifras.

En 2024 se emitieron 58,496 certificados de títulos definitivos de inmuebles regularizados, que se suman al total emitido ya por esta gestión de 197,951, que han beneficiado a más de 463.000 personas.

Hay presentes aquí varios de los favorecidos con títulos de propiedad.

Quiero confesarles que esta es la acción del gobierno que más me emociona. Cuando les entrego sus títulos a las familias y veo su felicidad, muchas veces incluso sus lágrimas, siento que eso es cambiar de verdad la vida de la gente y que todo lo que hacemos, merece la pena.

Asambleístas,

Esta exitosa combinación de crecimiento económico y protección social nos permite seguir avanzando con paso firme en uno de los objetivos irrenunciables de este gobierno: reducir la pobreza general a los niveles más bajos de la región.

Entre 2023 y 2024, la pobreza se redujo en 4.02 puntos porcentuales, pasando del 23% al 18.98% anual, siendo esta un 33% menor que el promedio de América Latina. Mientras que la pobreza extrema disminuyó en nuestro país 0.80 puntos porcentuales, del 3.24% al 2.44%.

Y esa reducción se consolida cada día. En el último trimestre de 2024, la pobreza general fue del 17.21% y la extrema del 1.95%.

Si ponemos esto en cifras absolutas, pasar del 23 al 18.98 es haber sacado, en solo un año, a casi 440,000 personas de la pobreza y a 80,000 de la extrema pobreza.

Estoy confiado en qué a través del incremento del salario mínimo, la ejecucion de programas como oportunidad 14-24, en el que me centraré más adelante, programas de becas en todo el territorio, programas de transferencia de rentas y la formación dual de INFOTEP entre otras medidas, conseguiremos reducir la pobreza general al 15% en los próximos años y erradicar la pobreza extrema.

Asambleístas,

Esta economía más grande, más diversificada, con mayor y mejor empleo y con una continua reducción de la pobreza debe ir acompañada de otro de nuestros grandes objetivos: servicios públicos e infraestructuras.

Por eso hemos emprendido la ejecución de los proyectos que crean oportunidades allí donde vive la gente y hemos levantado en todo el país, como siempre digo, una geografía de oportunidades.

En la región noroeste, el proyecto industrial y logístico de Manzanillo avanza con firmeza, impulsando el crecimiento económico y la prosperidad de la zona. Gracias a una inversión estratégica del sector público, se ha desencadenado un efecto multiplicador que ha dinamizado la inversión privada, promoviendo el desarrollo y generando miles de empleos para nuestra gente.

Seguiremos apostando también en el desarrollo del Sur con proyectos turísticos como el de Pedernales o en otros puntos del país como Punta Bergantín y Miches que nos permitirán alcanzar, entre otros objetivos, la cifra de 14 millones de visitantes en 2028.

Señores y señoras,

El 2024 ha sido un año de grandes hitos para el turismo de la República Dominicana, que nos consolida como el destino líder de la Región.

Por primera vez llegaron más de 11 millones de visitantes al país, superando en un 9% la llegada de visitantes del año 2023.

Estos visitantes impactan de manera directa 201,000 empleos formales, un 11.5% del total de empleo formal del sector privado. Su llegada representa para el país más de US$10,000 millones de dólares en divisas brutas. Si a todo esto agregamos el impacto en el empleo que generan las actividades informales del sector, más las compras de RD$180,000 millones, el impacto en el empleo de la inversión y el gasto que hacen los empleados directos e indirectos del sector en su día a día, el turismo impacta cerca de 750,000 empleos en todo el territorio nacional, desde la agropecuaria, hasta la industria, transporte, telecomunicaciones, construcción y muchos más.

Luego de la promulgación de la Ley núm. 57-23 que crea un régimen de incentivos para el fortalecimiento de la aviación local, en el 2024, 14 de cada 100 vuelos que ingresaron al país lo hicieron a través de aerolíneas locales, un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente de turismo.

En 2024 firmamos el Acuerdo de Cielos Abiertos tras más de dos décadas de negociaciones, un paso importante para fortalecer y ensanchar la conectividad aérea de nuestro país. Gracias a este acuerdo, las aerolíneas locales ahora podrán acceder a cualquier destino de nuestro principal emisor de turistas en condiciones mucho más favorables.

Nuestras aerolíneas siguen incrementando sus vuelos y mejorando los precios y ya hoy viajan a todo el continente, desde Canada hasta Chile y a más de 20 ciudades.

El país sigue ampliando su oferta hotelera. Durante 2024 se aprobaron más de 50 proyectos con clasificación definitiva en Confotur que impactarán a siete provincias y aportarán más de 2,800 habitaciones a la oferta hotelera durante los próximos 18 meses.

En la reciente feria de FITUR se efectuó el lanzamiento de las nuevas Marcas Destino. Miches, como la nueva joya dominicana; Samaná, como el santuario de la diversidad del Caribe; la Costa del Ámbar, como una propuesta multifacética que conjuga el turismo cultural, de playa y aventura; y Santiago, como nicho del mercado de turismo MICE, además de turismo de salud, deporte y cultura.

Santiago está en un momento de extraordinario dinamismo económico y sólo un dato en la hotelería lo refleja: En 30 años, hasta el 2020, sólo se construyeron dos hoteles en Santiago. En los últimos 4 años se han construido y aperturado 3 hoteles de marca internacional: Hilton, AC Marriott y Residence-Inn y otro más en construcción de la marca Hampton – Inn.

Dentro de la Costa del Ámbar, se inserta Punta Bergantín, una nueva oportunidad para el destino de Puerto Plata.

Recordemos que en 2021 yo mismo visité y di el primer banderazo de este proyecto. Hoy es una realidad. Y en la última de edición de FITUR se ha anunciado la construcción de tres hoteles, Hyatt, Meliá y Westin Puerto Plata ─primer hotel de esta marca estadounidense en el país─ y la operadora ITM anunció la construcción de un parque temático acuático.

Punta Bergantín, con estas nuevas marcas hoteleras norteamericanas e internacionales va a relanzar a Puerto Plata como destino turístico con más fuerza que nunca.

También quiero destacar que en 2024 superamos los 2.6 millones de cruceristas, pasando del noveno lugar en la recepción de turistas de cruceros en el Caribe en 2019, a convertirnos en el tercer destino receptor para la región luego de Bahamas y Cozumel.

Aquí también hemos diversificado con la entrada del Puerto de Cabo Rojo en Pedernales que en 2024 recibió 11,626 cruceristas, y en apenas dos meses del 2025 ya hemos recibido 14,200.

¡El pueblo de Pedernales ya comenzó a sentir el desarrollo que trae el turismo!

Señoras y señores,

También hemos redoblado nuestros esfuerzos para seguir impulsando la trasformación productiva el país, apostando por una economía más diversificada y un desarrollo agropecuario de mayor valor agregado y sostenible.

El sector agropecuario constituye un pilar fundamental de nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. Gracias al esfuerzo de nuestros agricultores y agroindustriales, el pasado año este sector mantuvo un excelente desempeño cuya producción ha crecido en un 15%, alcanzando los 370 millones de quintales anuales.

El pasado año la producción de arroz alcanzó los 14.2 millones de quintales, siendo este el tercer año de los últimos 4 cuya producción supera los 14 millones de quintales anuales, una cifra mayor que los 12.9 millones de quintales en promedio, producidos en el periodo 2016/2020.

En este mismo escenario hace un año dije que no dejaría solos a los productores de arroz frente a la amenaza que significaba su libre importación a partir del primero de enero del presente año en el marco del acuerdo DR-CAFTA y he cumplido.

Quiero saludar a varios de los productores arroceros aquí presentes.

Mediante el decreto 693-24 aseguramos que el arroz que consumimos los dominicanos siga siendo de producción nacional de manera que este alimento nunca falte en la mesa de la familia dominicana y a los productores no les falte el trabajo.

También el plátano pasó de una cosecha de 8 millones de unidades diarias en 2019 a 11 millones en 2024 y en el mismo periodo la producción de invernaderos creció de 12 a 22 millones de libras mensuales.

Igualmente se ha incrementado el área cultivada de tabaco y fortalecido la industria tabacalera, con exportaciones que superan los 1,200 millones de dólares anuales, así como la producción de aguacates y muchas otras frutas tropicales de reconocida demanda a nivel mundial.

La agropecuaria ha sido clave en el control de la inflación, la generación de empleo y el fortalecimiento de nuestra economía, contribuyendo con un crecimiento del 4.9% en el PIB agropecuario durante el 2024.

Hemos logrado exportar la cifra récord de US$3.265 millones de dólares en productos agropecuarios, un crecimiento del 17.9% en comparación con el 2023. Con mucha satisfacción les anuncio que el país se encuentra en las puertas de convertirse en exportador de uvas, diversificando aún más nuestra producción agrícola.

Después de 25 años sin exportar carne de res a los Estados Unidos, logramos reabrir este mercado, alcanzando más de 25 millones en exportaciones.

La crianza avícola también ha crecido significativamente, pasando de una producción de 16 millones de unidades de pollos mensuales en el 2020 a una producción mensual de 21.5 millones de unidades en el 2024. La producción de huevos se ha incrementado de 240 a 340 millones de unidades mensuales, con más de 50 millones exportados cada mes.

El apoyo financiero al sector agropecuario a través del Banco Agrícola ha sido clave para el dinamismo y desempeño mostrado por el sector alimentario durante el presente gobierno, habiéndose formalizado préstamos por más de RD$27,000 millones de pesos el pasado año, alcanzando un monto superior a los RD$130,000 millones en los cuatro años de gobierno.

Estos préstamos se han otorgado en condiciones especiales en cuanto a tasas y tiempo de amortización, en apoyo al fomento de diferentes rubros y tecnificación de nuestra agricultura.

Estos logros han permitido a nuestro país reducir el índice de subalimentación del 8.3% al 4.6% según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero también colocan a la República Dominicana entre los pocos países de la región en condiciones de alcanzar el nivel de hambre cero antes de terminar el presente periodo de gobierno.

El programa de reconversión económica del Valle de San Juan, empieza a producir resultados con la introducción del cultivo de tabaco, siembra de papa bajo contratos, la siembra de uvas de mesa y la ampliación de los invernaderos de vegetales de exportación.

Como apoyo al Plan San Juan, EGEHID ha diseñado un plan integral de manejo del agua para su utilización de la manera más eficiente y extendida posible en el Valle de San Juan. Este plan incluye la construcción de reservorios de agua, dos de los cuales ya se están construyendo en las comunidades de Pajonal y Barranca, de 50,000 metros cúbicos que regarán aproximadamente 24,000 tareas para el cultivo de tabaco y arroz principalmente.

Además, en la nueva zona franca de San Juan están operando ya 3 naves agroindustriales para el procesamiento de tabaco, que actualmente emplean a 300 operarias y se construyen 2 nuevas que permitirán seguir creando miles empleos formales.

Otro proyecto que ya está en su fase final de construcción es el aeropuerto domestico de San Juan de la Maguana, con una inversión superior a los RD$650 millones de pesos, que se tiene previsto inaugurar en el último trimestre del presente año.

Como se puede notar, San Juan está experimentando una transformación económica, con una agricultura más competitiva y de mayor valor agregado, y una actividad productiva diversificada de gran potencial agroindustrial, con el consiguiente impacto en los ingresos y el bienestar de sus habitantes.

Cuando hablamos de agricultura los dominicanos tenemos motivos de sobra para sentir orgullo. Siendo el nuestro, un territorio pequeño, frecuentemente azotado por los fenómenos climáticos extremos, tenemos una agricultura resiliente y agricultores capaces de producir el 90% de los alimentos que consumimos y exportar excelentes bienes agrícolas a los mercados internacionales.

El campo dominicano es nuestro orgullo, nuestra fortaleza y el motor de un futuro próspero para todos.

Asambleístas,

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el último año, terminó 131 obras, con una inversión de RD$16,000 millones de pesos, mejorando la vida de miles de ciudadanos en todo el país.

Entre las principales obras construidas el pasado año se encuentran:

La rehabilitación de la Autopista Duarte (Navarrete – Monte Cristi), mejorando la conectividad con el puerto de Manzanillo y reduciendo costos logísticos.

La Ciudad Judicial en Santo Domingo Este, el edificio gubernamental más grande construido en nuestro país con 46,000 m² de construcción y una inversión de RD$4,486 millones.

La extensión de la Avenida Ecológica, conectando estratégicamente puertos y aeropuertos clave del país.

La reconstrucción de la carretera San Víctor – Jamao al Norte – Sabaneta de Yásica, facilitando la conexión entre Espaillat y Puerto Plata.

La rehabilitación de la infraestructura vial en Monte Cristi, La Vega, Santiago, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia, San Juan y otras provincias, impulsando el desarrollo regional.

Así como la construcción de 18 puentes y numerosos caminos vecinales en diversas provincias, beneficiando el comercio, la industria y la movilidad de miles de personas.

Además, hemos realizado un extenso programa de mantenimiento vial, con más de 16,137 km-carril de carreteras y caminos vecinales intervenidos, la rehabilitación de puentes y pasos a desnivel, y un plan de asfaltado de más de 2,000 kilómetros en más de 1,000 sectores.

También en el año 2024 se produjeron más de 270.000 asistencias viales, es decir una media de 739 diarias.

Nuestro compromiso ha sido claro: un país con mejor infraestructura, mayor conectividad y oportunidades para todos en todos los rincones del país. Hemos realizado obras en las 31 provincias y en el Distrito Nacional

Y nada representa mejor ese compromiso que lo realizado en el Gran Santo Domingo y lo que nos proponemos hacer.

El Gran Santo Domingo ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, consolidándose como una gran metrópolis. Sin embargo, este desarrollo se ha llevado a cabo muchas veces de manera desordenada, sin una planificación integral que armonice infraestructuras, servicios y movilidad, elementos esenciales para garantizar una ciudad moderna, funcional y con calidad de vida para todos sus habitantes.

Ante esta realidad, anunciamos la ejecución del Plan Integrado de Santo Domingo, una iniciativa dirigida por la Alcaldía del Distrito Nacional que servirá como un mecanismo de gestión y coordinación interinstitucional. Su propósito es articular y sincronizar las diversas acciones necesarias para transformar nuestra capital en una ciudad amigable, atractiva y segura, con una visión de desarrollo sostenible para los próximos 20 años.

Uno de los ejes fundamentales de este plan será la rehabilitación del malecón del Gran Santo Domingo a través del programa Santo Domingo del Mar. Este proyecto redefine nuestra identidad como ciudad costera, recuperando el valor de nuestro litoral y convirtiéndolo en un corredor urbano de conexión, desarrollo y esparcimiento.

Además, este plan contempla proyectos privados de impacto económico y turístico, como la construcción de una marina y un nuevo muelle de cruceros en el malecón, obras que dinamizarán la economía local y fortalecerán la posición de Santo Domingo como un destino clave en la región.

Justamente antes de ayer dimos inicio a un nuevo parque de 50,000m2, donde estaba el antiguo colegio Maharishi, adquirido recientemente por el gobierno, que conectará la Avenida independencia con la George Washington, con áreas verdes y deportivas y realzando el monumento a los héroes del 30 de mayo.

Otro componente del plan será la construcción de Galerías de Servicios en el subsuelo de las principales avenidas, optimizando la infraestructura urbana. Estas galerías estarán divididas en dos cámaras: una húmeda, para el sistema sanitario y drenaje pluvial, y otra seca, destinada a redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de transporte y seguridad.

Con este ambicioso plan, abordamos problemas históricos de la ciudad y sentamos las bases para un crecimiento ordenado y sostenible. Estamos comprometidos en construir un Santo Domingo del futuro, donde el desarrollo urbano y el bienestar ciudadano vayan de la mano.

Pueblo dominicano,

Nada representa mejor la dignidad y el sentido de pertenencia de las personas que tener acceso a un techo propio.

En el año 2024 entregamos 1,637 viviendas, por el MIVED, además de otras 192 a través de la Comisión de desarrollo provincial y 2,981 de Familia Feliz que suman un total de 4,810.

También están ya para entregar en las próximas semanas 2,500 más desde el programa Familia Feliz y otras 7,000 están en construcción. Además, fueron mejoradas miles de viviendas en diversos programas del gobierno.

Y en el año 2024 el MIVED aprobó los permisos para la construcción de 91 proyectos privados de viviendas de bajo costo, que suman más de 53,700 unidades.

Señoras y señores,

El agua ha sido una prioridad de este gobierno

En el año 2024, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo llevó agua potable por tubería, por primera vez, a más de 70 sectores del Gran Santo Domingo, beneficiando a miles de familias que hoy tienen acceso a este recurso esencial.

Este año, la CAASD ejecuta su proyecto más ambicioso: el «Plan de Zona», un modelo innovador que moderniza la gestión del agua con tecnología de punta. Con la puesta en marcha del centro de monitoreo más avanzado del país, optimizaremos el servicio, mejoraremos la presión, reduciremos el consumo energético y fortaleceremos la transparencia en la gestión.

Además, avanzamos en la rehabilitación de los principales acueductos y en la construcción de nuevas infraestructuras como el Acueducto de La Cuaba y el de San Antonio de Guerra, que juntos llevarán agua a más de 70,000 personas, alcanzando una cifra récord de 500 millones de galones diarios.

En materia de saneamiento, la CAASD ha intervenido más de 42 km de cañadas, incluyendo la de Guajimia, que hemos saneado ya en un 50%, transformando comunidades con espacios recreativos y viviendas dignas. En este año, se entregarán 144 nuevos apartamentos para familias reubicadas, mejorando su calidad de vida.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales se entregaron las plantas en Hainamosa y Prados de San Luis, beneficiando a más de 100,000 habitantes y avanzamos en la construcción de nuevas infraestructuras para seguir mejorando el saneamiento en la capital.

A través de INAPA, en este cuatrienio hemos realizado una inversión histórica que supera los 27 mil millones de pesos, un aumento sin precedentes en comparación con gobiernos anteriores. Solo en 2024, destinamos más de 6,900 millones de pesos en obras, beneficiando a cientos de miles de dominicanos.

El reto ha sido enorme, concluyendo y entregando alrededor de un proyecto mensual. Estos 13 proyectos clave del último año garantizan el acceso al agua potable y fortalecen el sistema de saneamiento en todo el territorio nacional.

Gracias a este esfuerzo, instalamos 1,312 kilómetros de tuberías en este pasado 2024, el equivalente a recorrer ida y vuelta de Santo Domingo a Dajabón dos veces. Estas acciones han permitido que más de 363,000 ciudadanos tengan acceso al agua potable y a un sistema de saneamiento más eficiente.

Entre los proyectos más importantes destacan:

El Acueducto Múltiple de Cabo Rojo en Pedernales, clave para impulsar el turismo, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos. Con esta obra, cumplimos el compromiso de garantizar el suministro de agua potable, siendo la garantía para atraer inversiones y la construcción de los proyectos turísticos de la región.

La ampliación del Acueducto de Maimón, Monseñor Nouel, que garantiza un servicio de agua más limpio y eficiente a esta comunidad. Con una inversión de más de 357 millones de pesos, respondemos y cumplimos con un compromiso que habíamos hecho personalmente de llevarles una solución definitiva a sus habitantes, que anhelaban contar con agua de calidad.

El Acueducto Múltiple de Guanuma-Los Botados, en Monte Plata, con tecnología moderna y una inversión superior a los 900 millones de pesos.

El nuevo alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Villa Riva, beneficiando a más de 7,000 personas con una inversión de 650 millones de pesos.

La entrega del Acueducto Múltiple Miches – Zona Turística, con 2,118 millones de pesos invertidos. Este proyecto garantiza un suministro continuo en calidad, cantidad y presión de agua potable, beneficiando directamente a más de 36,000 personas.

Se convierte así en un motor clave para el crecimiento económico de las comunidades y crea las bases para el desarrollo turístico de la zona, garantizando la creación de más de 5,000 empleos directos y unos 14,000 indirectos.

Y no nos detenemos aquí. Para 2025, seguimos avanzando con proyectos estratégicos como el Acueducto de Navarrete en Santiago, el Acueducto de Monción, el Alcantarillado Sanitario de Licey al Medio y la ampliación del Acueducto de Villa Altagracia, además del Acueducto Múltiple San José de Ocoa – Sabana Larga.

También entregaremos los tan esperados Alcantarillados Sanitarios del municipio de Mao, del municipio de Licey y Tenares, y la tercera etapa de Arroyo Gurabo en Santiago.

Cada una de estas obras representa una promesa cumplida, un paso más hacia un país con mejor calidad de vida para todos.

Y junto a la calidad del agua, apostaremos también por la salud de todos los niveles y en todas las regiones, con programas de salud materno neonatal, programas de fortalecimiento de atención primaria y una estrategia de reducción de embarazo en adolescentes.

Además, el Gobierno continúa implementando importantes acciones en el sector salud, como el plan de fortalecimiento de la Red Hospitalaria y del Primer Nivel de Atención, evidenciado el pasado año con la entrega de 25 hospitales remozados, ampliados y equipados y 56 Centros de Primer Nivel de Atención, con una inversión superior a los RD$2,000 millones de pesos.

Con estas instalaciones, suman 69 el total de hospitales remozados y más de 600 Centros de Primer Nivel desde el 2020 a la fecha. Además, las diferentes unidades de los centros de salud fueron dotadas de equipos especializados, con una inversión aproximada de unos RD$500 millones de pesos.

Ayer, inauguramos el primer hospital traumatológico del Sur en Azua que, junto a los existentes, más los hospitales en construcción como el traumatológico de Higüey, el de Sosúa y el de San Cristóbal, conformarán la Red Nacional de Trauma. Este será un gran aporte para la reducción de la mortalidad causada por los accidentes de tránsito.

En el 2024, a través de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud alcanzamos récords en la prestación de servicios hospitalarios con más de 25 millones de pruebas de laboratorio, un 4% más que las realizadas en 2023; más de siete millones de consultas especializadas, un 10% más que el año anterior; más de cinco millones de emergencias asistidas; alrededor de cuatro millones de estudios de imágenes y más de 469 mil cirugías realizadas suponiendo esto último, por ejemplo, un aumento del 19% sobre el año 2023.

Además, seguimos trabajando para fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud. Durante el 2024 se ofrecieron más de cinco millones de consultas, dos millones quinientas mil pruebas de laboratorio, alrededor de 600 mil asistencias odontológicas y más de 400 mil visitas domiciliarias.

En enero de 2024, se relanzó la Estrategia HEARTS como base para el fortalecimiento de la Atención Primaria, bajo el lema “Más Salud y Esperanza de Vida” que busca promover la prevención, la detección y el control de la Hipertensión y la Diabetes, suministrando de manera gratuita medicamentos esenciales para la población de más de 45 años en más de 900 Unidades de Atención Primaria distribuidas en todo el territorio nacional.

Y en nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestra gente, hemos incrementado significativamente el acceso a medicamentos de alto costo. En 2024 la cobertura aumentó un 23% con 1,903 nuevos pacientes que se beneficiaron de este programa.

Una readecuación presupuestaria ha permitido ampliar el acceso a tratamientos para enfermedades oncológicas, elevando la inversión de 6 a 10 millones de pesos por paciente al año. Asimismo, hemos fortalecido la cobertura para enfermedades autoinmunes, degenerativas, trasplantes y enfermedades raras, garantizando que patologías como la artritis, la hepatitis C y el cáncer de mama cuenten con mayores recursos para su tratamiento. Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo un sistema de salud más inclusivo y solidario, que brinde esperanza y calidad de vida a quienes más lo necesitan.

En el plano de la salud quiero destacar la lucha contra los ilícitos. En 2024 registramos CERO muertes por alcohol adulterado, manteniendo este logro por tercer año consecutivo. Tres años en los que ninguna familia dominicana ha tenido que enfrentar la tragedia de perder a un ser querido por esta causa.

Con una acción decidida y rigurosa contra el comercio ilícito de bebidas adulteradas, tabaco y medicamentos falsificados, hemos logrado erradicar estas muertes, dejando atrás la trágica cifra de 331 registrada solo en 2020.

Además, la República Dominicana se convirtió en el primer país en firmar en Washington la “Alianza para la Atención Primaria en Salud” con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Este acuerdo estratégico busca fortalecer la atención mediante la expansión del acceso al sistema de salud.

La República Dominicana se ha posicionado también como un líder regional en la prevención y el manejo del Dengue, gracias a la implementación de la campaña «¡Ganémosle al Dengue!».

A través de esta iniciativa, desplegamos operativos masivos de prevención y control de vectores en todas las provincias y municipios del país. El esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad permitieron una reducción en la incidencia del 65.9%, en comparación con el año 2023 y mucho más que en años anteriores.

En el 2024, también logramos reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil con relación al año anterior, gracias a múltiples iniciativas que incluyen la apertura de nuevos hospitales como el Materno Dra. Evangelina Rodríguez, el Pediátrico Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez y el Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón. A esto se suma, nuevas unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, la adición de recursos humanos y las capacitaciones continuas.

Y la pérdida de vidas a causa de los accidentes de tránsito es un tema que nos ocupa.

Nuestro objetivo es disminuir la tasa de muertes por accidentes a 20 por cada 100 mil habitantes, impulsando el recién asumido Pacto por la Seguridad Vial, el programa de formación en seguridad vial en los liceos y el sistema de inspección vehicular.

Y sin duda, y no quiero dejar de mencionarlo, la mayor amenaza para nuestra salud son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles: las cardiovasculares y las asociadas a la diabetes. Nos proponemos disminuir un 30% las muertes por estas causas, con el fortalecimiento, como he destacado, del programa Hearts, Escuela Saludable y Alimentación Escolar Saludable entre otras iniciativas.

Queridos dominicanos y dominicanas,

El sector eléctrico en la República Dominicana está en constante expansión. La transformación energética de nuestro país es ya una realidad.

En 2020, la capacidad de generación de energía renovable era de 555 megavatios; hoy, en 2024, hemos más que duplicado esa cifra, alcanzando los 1,396 megavatios. Este crecimiento nos permite avanzar hacia la meta del 25% de nuestra energía proveniente de fuentes limpias con el compromiso de duplicarla nuevamente para 2028.

Un hecho histórico ocurrió recientemente: el pasado día 8 del presente mes, por primera vez, más del 50% de la energía en línea, provino de fuentes renovables, demostrando que República Dominicana avanza hacia un modelo energético sostenible y confiable. A la vez, seguimos fortaleciendo la generación con 2,179 megavatios adicionales de gas natural, garantizando estabilidad y abastecimiento a largo plazo.

De esta capacidad, 612 megavatios entrarán en operación este mismo año, con la puesta en marcha de tres nuevas centrales: SIBA, en Boca Chica, con 68 megavatios adicionales a los ya en operación; Energas 4, en San Pedro de Macorís, con 130 megavatios; y Energía 2000, en Manzanillo, con 414 megavatios.

En materia de transmisión, ampliamos las redes de transmisión y distribución con proyectos clave en Pepillo Salcedo, Azua y Puerto Plata, además de inversiones en modernización, medidores inteligentes y combate al fraude eléctrico, asegurando un suministro más eficiente.

Señoras y señores,

Hablemos ahora de un hallazgo de gran potencial para nuestro país: las tierras raras.

Estos minerales son la base para la fabricación de diversos instrumentos como imanes de alto rendimiento, baterías recargables, turbinas eólicas, sistemas de comunicación, y muchas otras aplicaciones que impulsan la innovación y la sostenibilidad a nivel mundial.

El descubrimiento y la futura explotación de tierras raras en nuestro territorio representan una oportunidad estratégica sin precedentes.

Con una visión de futuro y con responsabilidad ambiental podemos convertirnos en un referente en la explotación sostenible de estos recursos estratégicos.

Durante los últimos 18 meses, el Gobierno ha emprendido un proceso de exploración en Pedernales, en la reserva minera de Ávila, una zona que contiene tierras raras. En la primera fase, se tuvo la colaboración de la Universidad de Barcelona, y en una etapa posterior, contratamos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, cuya experiencia y conocimientos estratégicos han sido fundamentales para llevar a cabo mediciones precisas.

Desde septiembre de 2024, iniciamos los sondeos, análisis y evaluaciones técnicas que nos permitirán determinar la cantidad de recursos mineros en este año 2025, lo que nos llevará a estimar con precisión nuestras reservas certificadas para el año 2026. En un solo año hemos avanzado lo que normalmente tomaría tres, gracias a la eficiencia y al compromiso de nuestras instituciones.

Con el propósito de garantizar una adecuada gobernanza y transparencia, creamos en agosto de 2024 la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM). Una empresa propiedad del pueblo dominicano, 100% estatal, concebida para garantizar que la extracción y procesamiento de estos minerales se realicen con el mayor grado de eficiencia y transparencia y cuyos beneficios los reciba únicamente el pueblo dominicano.

El potencial económico de las tierras raras dependerá de su composición y pureza. Su valor en el mercado global es altamente competitivo y puede oscilar entre los 50 y los 750 dólares por Kilogramo. Si las evaluaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales confirman su viabilidad, puedo asegurarles que la explotación de estos minerales se traducirá en una fuente de progreso para todos los dominicanos.

Señoras y señores,

El año 2024 ha sido un período de muchos avances en la gestión ambiental de nuestro país. Con un enfoque basado en la sostenibilidad, la modernización y la resiliencia climática, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha priorizado la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la implementación de tecnologías innovadoras para una gestión eficiente.

Siguiendo el programa mundial 30×30, el ministerio ha trabajado en la expansión de áreas protegidas, la restauración de cuencas hidrográficas y la reforestación a gran escala. Además, se han agilizado los procesos de fiscalización y permisología ambiental, asegurando el cumplimiento de normativas con mayor transparencia y eficiencia.

En el año 2024 se reforestaron más de 162,500 tareas, con más de 8 millones 200mil árboles, dato que no incluye la restauración asistida de ecosistemas forestales, y se ha impactado a regiones como Dajabón, Elías Piña, Independencia, Azua y San Cristóbal.

Se restauraron 276km² de franja costera mediante la siembra de más de 154,000 mangles y otras especies en el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Peravia.

Se limpiaron 245 kilómetros de costas, recolectando 472 kg de desechos sólidos para reciclaje, con la participación de más de 2,000 voluntarios en 136 jornadas de saneamiento.

Se intervinieron 66,000 tareas en las cuencas de los ríos Nizao, Higuamo y Ocoa, con una inversión de más de RD$179 millones de pesos.

Se creó el nuevo Santuario Marino Orlando Jorge Mera, así como la ampliación del Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y La Navidad, logrando proteger más del 30% del espacio marino nacional.

Además, hemos aumentado la protección de Áreas Vulnerables con mayor patrullaje en parques nacionales clave como Valle Nuevo y Los Haitises, con la instalación de torres de vigilancia y garitas de control en Dunas de las Calderas (Baní).

Y de manera especial quiero referirme al Monumento Natural «Cuevas de Borbón», mejor conocido como las Cuevas del Pomier.

Desde el siglo XIX, este sitio ha sido una referencia arqueológica fundamental en nuestra región, y en 1969 se le otorgó protección mediante la Ley 492. No obstante, durante décadas, la práctica de la minería no metálica en la zona ha generado conflictos constantes entre las autoridades, las comunidades y las empresas operantes.

En 2002, con la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, las Cuevas del Pomier fueron integradas al SINAP y declaradas Monumento Natural en la Categoría III. Esta legislación estableció claramente que la zona está destinada exclusivamente a la investigación científica, la educación, la recreación, el ecoturismo y otros usos públicos, dejando en claro que la minería no es una actividad permitida.

Veintitrés años después, tanto las operaciones minerales legales como ilegales continúan afectando el núcleo y la zona de amortiguamiento del Monumento Natural.

Hoy, nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de rescatar este patrimonio que nos pertenece a todos los dominicanos. No vamos a esperar más.

Para lograrlo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido una resolución que ordena la detención inmediata de la extracción minera en la zona núcleo y sus áreas de amortiguamiento. Además, se ha solicitado la colaboración de las universidades UASD, INTEC y Pucamaima para diseñar, con la mayor celeridad, un plan de remediación.

Y le dí instrucciones al Ministerio de Defensa para que el ejército interviniese la zona garantizando la seguridad y la protección de este valioso patrimonio, cosa que hicieron ayer.

Asimismo, he encomendado a los Ministerios de Medio Ambiente, Cultura y Turismo, a EGEHID, a Propeep y a Supérate la ejecución inmediata de un plan de acción orientado a transformar las Cuevas del Pomier en la Capital Prehistórica del Caribe. Este plan incluirá a las familias que han dependido de la minería artesanal, asegurando que sus medios de vida no se vean afectados durante la transición.

Finalmente, una vez culminados estos trabajos, solicitaremos a la UNESCO que las Cuevas del Pomier sean declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reafirmando así su valor incalculable para nuestra identidad y nuestra historia.

Asambleístas,

En este camino de futuro del que hoy les hablo, las mujeres juegan un papel fundamental, porque su liderazgo y talento impulsan la innovación, el bienestar y la transformación social.

La construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera requiere el compromiso firme de garantizar el desarrollo integral de las mujeres, adolescentes y niñas. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado con determinación para asegurar su bienestar, su inclusión en todas las políticas públicas y su protección frente a cualquier forma de violencia.

La erradicación de la violencia de género ha sido una prioridad para nuestro gobierno. Con la implementación del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, del Ministerio de la Mujer, hemos logrado fortalecer la asistencia legal y psicológica para las víctimas y ampliar la red de Casas de Acogida y la línea de emergencia *212, brindando refugio y rescate seguro a miles de mujeres y sus familias.

Estos esfuerzos han contribuido a una reducción de más del 20% en los feminicidios y homicidios de mujeres en los últimos cuatro años.

No obstante, nuestra visión va más allá de la prevención y la atención. Hemos puesto en marcha programas innovadores, como el programa de apoyo económico para víctimas de violencia y, hoy, con orgullo, anunciamos la creación de un programa de pensiones especiales para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, asegurando que ninguna familia quede desprotegida ante estas tragedias.

Asimismo, la educación ha sido un pilar clave de nuestras políticas de igualdad. El establecimiento de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda representa un paso trascendental para la formación de servidores públicos y ciudadanos en derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia de género.

El pasado año 2024, en alianza con el gobierno de Corea del Sur, el Ministerio de la Mujer, construyó un Centro de Promoción de Salud Integral para Adolescentes en San Juan, que ya está listo y solo pendiente para su apertura y que servirá como espacio de orientación y prevención para las jóvenes y sus familias en la Región Sur.

Y aquí déjenme decir algo sobre una institución y una persona a la que no he mencionado aquí en estos cuatro años pero que me toca muy de cerca, y es que, con el liderazgo del gabinete de niñez que preside la Primera Dama y la coordinación del Conani, hemosavanzado también en la reducción de los embarazos en adolescentes, alcanzando una disminución del 16.74% en 2024 en comparación con el año anterior.

Los datos en los últimos 5 años reflejan lo efectiva que está siendo la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el embarazo en adolescentes, que nuestro gobierno puso en marcha, pasando de 32,061 embarazos en el año 2019 a 17,846 en el 2024.

Nos hemos ocupado también de los menores y adolescentes en situación de calle y peores formas de trabajo infantil. Solo en el 2024, el GANA y el Conani intervinieron a 353 niños, niñas y adolescentes.

Además de ejercer el liderazgo del GANA, la Primera Dama desarrolla importantes y pioneras iniciativas, entre las que destacan el Pabellón Oncopediátrico “Uniendo Voluntades” en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavares para brindar asistencia de primerísima calidad a infantes y adolescentes con cáncer.

Complemento fundamental de estos programas es el tamizaje auditivo para la detección temprana de la hipoacusia. A la fecha, el 99% de los recién nacidos en las principales maternidades públicas ha sido sometido a este examen.

Y continuando con las acciones desarrolladas por el gobierno en favor de las mujeres, el pasado año inauguramos dos modernos Centros de Desarrollo Integral para la Mujer, uno en Santiago y otro en Santo Domingo Norte, en los cuales se cuenta con servicios especializados de salud, la prevención y atención a la violencia de género, prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas y formación para el empleo, entre otros servicios.

Estas importantes obras han sido la inversión más alta en materia de servicios integrales para las mujeres, que ha realizado el gobierno dominicano.

El bienestar de las mujeres también implica garantizar su autonomía económica. En 2024, las MIPYMES lideradas por mujeres recibieron el 52% de los desembolsos de PROMIPYME, y hemos lanzado el programa «Tu Firma es tu Garantía», con un fondo de mil millones de pesos para eliminar barreras en el acceso al crédito.

Además, hemos logrado que las contrataciones públicas favorezcan cada vez más a mujeres empresarias, con un incremento del 528% en comparación con gobiernos anteriores.

Estos logros demuestran que estamos avanzando hacia una República Dominicana donde las mujeres sean protagonistas de su propio destino. Seguiremos trabajando con determinación para consolidar una nación más inclusiva, con igualdad de oportunidades y libre de violencia.

Asambleístas,

Nuestra identidad cultural es la esencia de lo que somos y el legado que dejamos a nuestros jóvenes y es nuestra responsabilidad brindarles educación, herramientas y valores que les permitan enfrentar los desafíos del mundo con creatividad y compromiso.

Nuestra infraestructura cultural ha sido fortalecida con la modernización del Palacio de Bellas Artes, la habilitación del Auditorio del Museo del Hombre Dominicano, el remozamiento del conservatorio nacional de música, el remozamiento de las instalaciones de la Isabela histórica y la inauguración del Parque Infantil de la Plaza de la Cultura, fomentando el acceso a la cultura desde la infancia.

Gracias a la alianza con Berklee College of Music, hemos facilitado la formación de jóvenes talentos, otorgando 23 becas y beneficiando a más de 200 participantes.

Creamos el Sistema Nacional de Estadísticas Culturales, con datos precisos sobre el consumo cultural y la economía creativa, asegurando políticas públicas más efectivas. También establecimos un fondo de 500 millones de pesos para apoyar a emprendedores del sector cultural promoviendo la innovación y el desarrollo económico a través del arte.

La Feria Internacional del Libro 2024 superó todas las expectativas, impactando a más de 228 mil personas, con un crecimiento del 11% en su alcance y generando ventas que superaron los 57 millones de pesos. Este evento no solo fomentó la lectura, sino que demostró que la cultura es también un motor económico.

Finalmente, celebramos con orgullo el reconocimiento de la UNESCO al casabe dominicano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un testimonio del valor de nuestras tradiciones y nuestra gastronomía.

Estas acciones reflejan nuestro compromiso con el arte, la historia y la creatividad, porque una nación que cuida su cultura es una nación que construye su futuro con identidad y orgullo.

Señoras y señores,

El deporte es una de las grandes vías para fortalecer el desarrollo de nuestros jóvenes. No solo promueve la salud y el bienestar, sino que también enseña disciplina, trabajo en equipo y superación.

Es por ello que seguimos impulsando la construcción y rehabilitación de infraestructuras deportivas, fomentando programas de apoyo para atletas y fortaleciendo el deporte en las escuelas y comunidades.

Durante el año 2024 brindamos un apoyo decisivo a todas las actividades de alto rendimiento, impulsando la participación de nuestros atletas en eventos de talla mundial, como los Juegos Olímpicos de París 2024, los Juegos Panamericanos Juveniles en Asunción, Paraguay 2025 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026.

Con una inversión superior a mil millones de pesos, esta apuesta estratégica se tradujo en tres medallas olímpicas: una medalla de oro en atletismo, ganada por Marileidy Paulino en los 400 metros planos, y dos medallas de bronce obtenidas por los boxeadores Junior Alcántara y Cristian Pinales. Esto es, sin duda, nuestro orgullo y la mejor muestra de la dominicanidad.

Entre nuestra apuesta por las infraestructuras deportivas podemos destacar:

El Estadio Félix Sánchez. Al inicio de nuestra gestión, encontramos esta emblemática instalación en condiciones deplorables e invertimos para su remodelación más de RD$950 millones de pesos en una primera fase, cumpliendo con los requerimientos técnicos de la FIFA y permitiendo que nuestro país fuese sede, por primera vez, del Mundial de Fútbol Femenino U17.

Otra importante instalación deportiva es el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto (popularmente conocido como La Media Naranja), que estaba en franco deterioro a nuestra llegada, y en este momento está en proceso de remodelación con un presupuesto de inversión de mil millones de pesos. Este remozamiento cumplirá con todos los requerimientos técnicos de la Federación Internacional de Baloncesto-FIBA, y por fin estaremos en condiciones de poder celebrar partidos de exhibición de la NBA, tal como lo han realizado otros países, como México, China o Francia, entre otros.

También se hizo una gran remodelación en los estadios Jose Briceño, en Puerto Plata y Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís con una inversión entre ambos de casi 500 millones de pesos.

Con estas inversiones y otras en proceso, garantizamos que nuestras instalaciones deportivas cumplan con todos los estándares internacionales y estén listas para los Juegos Centro Americanos y del Caribe 2026 que serán celebrados en nuestro país. Un compromiso que asumimos y que vamos a cumplir.

Adicional a esta importante inversión, informo que hemos incrementado el presupuesto del Ministerio de Deportes con una primera partida por un monto de RD$800 millones de pesos para la construcción y remozamiento de techados multiusos y otras instalaciones deportivas en todo el territorio nacional, atendiendo a una demanda por años de nuestros principales clubes.

Se entregó además a la comunidad deportiva dominicana un total de 36 obras para su uso en diversas comunidades a nivel nacional, con un costo de RD$389 millones de pesos.

Entre estas obras está la construcción del Centro Deportivo Comunitario del sector Capotillo en el Distrito Nacional, la construcción del Centro Deportivo Comunitario de Boca Chica, la reparación del Polideportivo Montante Castillo en Montecristi, la construcción del Estadio de Béisbol y Softbol La Bombita en Azua y la reparación de las instalaciones deportivas de los clubes Sameji, Gregorio Urbano Gilbert, Fernando Valerio y otras instalaciones en Santiago de los Caballeros.

Asambleístas;

Un aspecto al que hemos dedicado grandes esfuerzos es el de la seguridad ciudadana.

Permítanme reiterar lo que expresé el pasado 27 de febrero de 2024, ya que sigue siendo el norte de nuestras acciones: «Todos los derechos que enriquecen la vida de nuestro pueblo no serían posibles sin dos pilares fundamentales en una democracia: la seguridad y la libertad. Por ello, la transformación de nuestra Policía como garante de estos valores es esencial.

Hoy quiero agregar que, mientras avanzamos con firmeza hacia la construcción de la policía del mañana, es imperativo que logremos, desde ya, mejoras concretas que impacten positivamente en la vida de nuestros ciudadanos.

Nuestra Fuerza de Tarea, que se reúne cada lunes con mi presencia, encarna ese doble propósito. Este gran logro, aunque aún distante de nuestra aspiración de reducir las muertes violentas en nuestro país, confirma que vamos en la dirección correcta.

No basta con transformar la Policía; el cambio debe reflejarse también en la sociedad. Como bien decía Benito Juárez, «el respeto al derecho ajeno es la paz». No hay seguridad ni progreso en el desorden.

Con ese principio, durante 2024 la Operación «Garantía de Paz», con la participación de funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, entre otros, redobló esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la normativa en cuanto a horarios de expendio de bebidas, control de la contaminación por ruido y restricciones a menores en lugares para adultos.

Si aspiramos a ser un país desarrollado mañana, debemos comenzar hoy a respetar las normas de convivencia y orden público, tal como lo hacen las naciones avanzadas.

Permítanme destacar ahora algunos avances concretos de la transformación policial:

Se han incorporado más de 4,100 aspirantes para formarse como policías, de los cuales 1,016 se graduaron con un renovado enfoque de servicio y protección ciudadana.

Desde el 3 de diciembre, 3,099 estudiantes en pasantías se graduarán en abril de 2025.

Durante 2024 se inauguraron 36 nuevos destacamentos y se proyecta la apertura de más de 29 en 2025.

Se han destinado mayores recursos para fortalecer el patrullaje y el equipamiento policial.

El Gobierno asignó RD$3,399 millones de pesos para el pago de nuevos ingresos, movilidad y equipamiento de DICRIM, POLITUR, DIGESETT, Asuntos Internos, DEAMVI, IPES y la Inteligencia Policial.

Se han ejecutado acciones para dignificar a nuestra Policía, como la remodelación de la Escuela de Hatillo, destinada a la incorporación de 1,960 mujeres en 2025.

Con la promulgación del Decreto 643-24, hemos mejorado el modelo de gobernanza del proceso de reforma policial, adoptando estándares internacionales en la protección de los Derechos Humanos y estableciendo mecanismos de control efectivos.

Mediante el Decreto 396-24 se creó una comisión especial, bajo la dependencia del Ministerio de Interior, para la elaboración de una nueva ley orgánica de la Policía Nacional.

Hemos incrementado los niveles de interoperabilidad y optimizado el procesamiento de datos entre todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Y en nuestro firme compromiso con la seguridad y el orden público, ordenamos la creación durante el pasado año de tres nuevas Direcciones dentro de la Policía Nacional, diseñadas para abordar desafíos críticos en nuestra sociedad.

La Dirección de Prevención y Persecución de Propiedades Públicas y Privadas, para la protección del derecho de propiedad, tanto de los ciudadanos como del Estado. La Dirección Antirruidos y Contaminación Sónica, que asegura el cumplimiento de la Ley 90-19 para promover una convivencia armoniosa y la Dirección de Ciberseguridad, para fortalecer la vigilancia y fiscalización frente a los delitos tecnológicos.

Con estas acciones, seguimos avanzando en la construcción de un país más seguro, ordenado y en paz para todos.

Todo este esfuerzo en seguridad ha contribuido a la disminución de la tasa de homicidios en el país un 16%, pasando de 11.5 por cada 100 mil habitantes en 2023 a 9.7 en 2024. Y en estos dos meses de 2025 la tasa se sitúa en 7.8.

Estos resultados nos indican que estamos en el camino correcto, si los comparamos con los de países de la región, como Ecuador con una tasa de homicidios de 38.8, Costa Rica con 16.6, Puerto Rico con 15.2 o ciudades estadounidenses como Chicago con 21.8 o Detroit con 37.

Un factor importante para combatir la criminalidad es una verdadera reforma penitenciaria, la cual relanzamos a inicios del año 2024. En esta reforma hemos dispuesto suprimir las prisiones tradicionales existentes mediante un plan plurianual que nos permitirá transferir internos a nuevas instalaciones y que conllevará la reducción de un 45% de la actual sobrepoblación. A finales del pasado año juramenté en el Palacio Nacional a 300 representantes empresariales y comunitarios de las distintas provincias del país como voluntarios en apoyo a la reforma.

Un caso emblemático de los beneficios que brinda la reforma penitenciaria es el trabajo que realizan los privados de libertad desde el pasado mes de octubre reforestando las cuencas hidrograficas para el sostenimiento de la vida en nuestro territorio.

Este trabajo se ha conseguido junto con EGEHID y el Ministerio de Medio Ambiente. Un proceso modelo de rehabilitación e inserción social.

Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantes avances en la lucha contra este flagelo.

Durante el año 2024, se decomisaron casi 89 toneladas de drogas, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico, pues sacamos de nuestras calles 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades.

Observen lo impresionante de estas cifras; En seis meses, de agosto del 2024 hasta hoy, hemos decomisado 44.6 toneladas, lo que supone que hemos incautado más narcóticos en ese tiempo que en los ocho años juntos del gobierno anterior, en los que se incautaron 41.7 toneladas.

Pero, es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno la Dirección del Control de Drogas incautautó 123.7 toneladas. Y solo en los últimos cuatro años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas.

Y para estos éxitos, nuestra cooperación internacional ha sido clave. República Dominicana ha sido designada para liderar junto a Bélgica la lucha contra las drogas sintéticas en el Caribe y Europa, y en 2025 asumiremos la copresidencia del Mecanismo de Cooperación en Materia de Drogas CELAC-Unión Europea.

En el plano preventivo, implementamos la Ruta de la Prevención, educando a jóvenes sobre los peligros del consumo de drogas y promoviendo estilos de vida saludables. Además, hemos mejorado las condiciones de nuestros agentes con un aumento salarial de hasta un 160% y la expansión de la fuerza operativa en casi un 100%.

Estos logros demuestran nuestro compromiso con una República Dominicana más segura y libre del narcotráfico, enfrentando con determinación las amenazas del crimen organizado. Y tengan por seguro que seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades y cooperación internacional para proteger a nuestra gente y nuestro futuro.

Querernos sacar la droga de nuestras calles y dar oportunidades a todos nuestros jóvenes para tener un futuro pleno y lleno de esperanza. Y en ese marco podemos destacar el Programa Oportunidad 14-24, que es una iniciativa de nuestro Gobierno, coordinada por el Gabinete de Política Social, que está promoviendo la integración socioeconómica de jóvenes entre 14 y 24 años en situación de vulnerabilidad, los llamados ni nis, que ni estudian ni trabajan.

Este programa ofrece soluciones socioeducativas y de desarrollo humano, facilitando a los participantes mejorar su calidad de vida y ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos.

Desde su implementación, el programa ha logrado impactar a más de 44 mil jóvenes, de los cuales 14 mil se graduaron en diversas áreas técnico-profesionales, incluyendo informática, peluquería, contabilidad y gastronomía, entre otras.

Además, se han establecido 144 centros de enseñanza en las 31 provincias y el Distrito Nacional, garantizando una cobertura nacional efectiva.

Este programa, con rostros y vidas transformadas, es una muestra del compromiso del Gobierno con la juventud dominicana, brindando oportunidades reales para su desarrollo e integración en la sociedad y el mercado laboral.

Aquí tenemos presentes a varios de los graduados del Programa Oportunidad 14-24.

Asambleístas,

Desde que tomé posesión siempre dije que trabajaría por el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica del país, como un legado de mi gobierno que ha de perdurar más allá del presente mandato.

Esta no es una simple declaración política, lo he demostrado con mis hechos.

La historia de la República Dominicana ha estado marcada por constantes reformas constitucionales, motivadas en muchos casos, únicamente por ambiciones personales, que han amenazado la paz y la estabilidad política de la nación.

El mandato que nos otorgó el pueblo dominicano en las pasadas elecciones fue contundente, dándonos una mayoría que, de haber querido, nos habría permitido cualquier modificación constitucional a nuestro favor.

Pero hicimos todo lo contrario: defendimos la democracia. En lugar de aprovechar esa mayoría para beneficio personal, impulsamos una reforma que blinda nuestra Constitución, asegurando que ni yo ni nadie en el futuro pueda manipularla a su conveniencia para perpetuarse en el poder.

Porque el respeto a las instituciones y a la voluntad del pueblo está siempre por encima de cualquier ambición individual.

Con la reforma constitucional aprobada recientemente, hemos dado un paso firme hacia un país con reglas claras, instituciones más fuertes y un compromiso inquebrantable con la alternancia en el poder.

Nuestra Constitución es mucho más que un conjunto de normas; es la base sobre la cual se sostiene nuestra democracia y la convivencia ciudadana. Durante décadas, el país ha sido testigo de reformas que han servido tanto para fortalecer como para debilitar el orden institucional. En nuestra historia hemos tenido decenas de reformas y todas casi siempre en el mismo sentido; concentrar el poder en una persona.

En cambio, la reforma constitucional que promovimos tuvo el único objetivo de blindar nuestra democracia, garantizar que el poder no sea utilizado para beneficios personales y fortalecer la independencia de nuestras instituciones.

Con esta reforma constitucional, reiteramos nuestra convicción de que el poder no pertenece a un solo hombre, sino al pueblo dominicano. Porque gobernar es un acto de servicio, no una oportunidad para perpetuarse en el cargo.

Me siento muy orgulloso y más convencido que nunca, de lo acertado de esta reforma, que cierra el camino al autoritarismo y a las aventuras personales.

Hoy en el país reina una paz social y una tranquilidad como nunca antes. Tenemos un Ministerio Público independiente, una Junta Central Electoral con el apoyo de todos. Nuestras instituciones son confiables y así vamos a seguir.

En el año 2024 la voluntad del pueblo dominicano se expresó de manera contundente, otorgándonos una mayoría abrumadora en todas las elecciones celebradas, un resultado que fue reconocido esa misma noche por nuestros adversarios y validado por todos los observadores internacionales. Este respaldo no solo reafirma nuestra gestión, sino también el fortalecimiento de nuestra democracia y la sólida madurez institucional que estamos alcanzando.

Hoy la institucionalidad en República dominicana es comparable a la de cualquier país desarrollado del mundo.

Señoras y señores,

La existencia de un estado fuerte debe estar acompañada de un gobierno eficiente.

Y no hablo de la eficiencia como sólo un valor técnico, como muchos afirman. Ser eficaz en el ámbito de la política es un imperativo moral.

La eficiencia en la gestión pública no solo garantiza mejores servicios para nuestra gente, sino que también impulsa el desarrollo y fortalece la confianza en las instituciones.

Y es con esa brújula con la que impulsamos el Programa Burocracia Cero que ha transformado la interacción entre los ciudadanos y el Estado dominicano, logrando la simplificación y digitalización de más de 300 trámites de alto impacto en 71 instituciones públicas, de las cuales 57 ya utilizan firma digital. Estos avances han reducido los tiempos de respuesta en más de un 50%.

Como parte de la estrategia de inclusión digital, se implementó el Proyecto Viaje Cero, habilitando quioscos de atención en 20 gobernaciones provinciales para garantizar acceso a quienes no cuentan con internet o habilidades digitales. Desde su apertura, más de 6,700 ciudadanos han sido atendidos.

El impacto del programa ha sido reconocido a nivel internacional. Entre 2020 y 2024, la percepción sobre la facilidad para cumplir regulaciones gubernamentales mejoró un 58%, logrando un ascenso de 39 posiciones en el Foro Económico Mundial.

Asimismo, en los Indicadores Internacionales de Gobernanza del Banco Mundial, el país mejoró su efectividad gubernamental en un 49%, subiendo 38 posiciones entre 2019 y 2023, ubicándose entre los seis países con mayor nivel de mejora en el mundo, en este indicador.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Actividad Económica 2024 reveló que el 76.3% de las empresas que realizaron trámites en línea percibieron mejoras en la prestación de servicios en los últimos dos años.

Para seguir ampliando los alcances de esta iniciativa de Burocracia Cero, se ha suscrito un acuerdo entre la Junta Central Electoral y la Comisión Ejecutiva de Burocracia Cero, que permitirá la interoperabilidad de los entes públicos con el Registro del Estado Civil, optimizando trámites y garantizando la seguridad y protección de la información ciudadana.

El mejor aliado de la eficiencia en la administración pública es la transparencia. Por eso, la rendición de cuentas, el apego a valores éticos y la lucha contra la corrupción son compromisos irrenunciables en nuestro gobierno.

En los últimos cinco años, la República Dominicana se ha consolidado como uno de los siete países que han logrado mejorar significativamente la transparencia, según el Índice de Transparencia Internacional 2024.

Este reconocimiento es el reflejo de nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública íntegra y responsable.

En el año 2019, nuestro país se ubicaba con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupaba el puesto 136 de 182 naciones. Hoy, gracias al esfuerzo colectivo y a las políticas implementadas, hemos alcanzado una puntuación de 36 sobre 100 y ascendemos al puesto 104 de 180 países.

Esto significa que, en materia de transparencia, hemos mejorado 8 puntos y escalado 32 posiciones, evidenciando que mientras muchos retroceden o se estancan, nosotros avanzamos con determinación.

Asimismo, el último Informe de la CEPAL 2024 destaca que hemos obtenido avances en los indicadores de gobernabilidad, fundamentales para el fortalecimiento de nuestro Estado. Entre ellos se encuentran: la voz y rendición de cuentas, la ausencia de violencia y terrorismo, la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria del Estado, el estado de derecho y el control de la corrupción.

Además, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, una herramienta diseñada para evaluar la eficacia de 15 países latinoamericanos en la detección, sanción y prevención de la corrupción, resalta que hemos mantenido un crecimiento constante en nuestra capacidad institucional para enfrentar este desafío. Desde 2020, hemos mejorado en más de un 4% y actualmente nos posicionamos en el quinto lugar entre los países evaluados de la región.

Estos logros no son fruto del azar, sino el resultado de reformas clave implementadas para fortalecer nuestros entes de control, prevención e investigación de la corrupción. Hemos modernizado la gestión del sector público y aumentado los controles en la administración estatal, implementando un sistema de consecuencias que refuerza la rendición de cuentas.

Asimismo, en materia de transparencia y fortalecimiento institucional, hemos impulsado reformas y políticas anticorrupción decisivas.

Entre ellas destaca la reforma constitucional que garantiza mayor independencia al Ministerio Público, evidenciada la semana pasada en la selección, por el Consejo Nacional de la Magistratura, de una Procuradora General que proviene de la carrera del Ministerio Público y no de la carrera política partidaria. Este cambio es fundamental para afianzar la imparcialidad y eficacia de nuestro sistema de justicia.

Nuestros avances también se reflejan en el ámbito de la competitividad global. En el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, hemos logrado mejorar un 24% el capítulo de lucha contra corrupción, y nuestro posicionamiento global ha evolucionado de la posición 104 a la 82, escalando 22 posiciones en este importante ranking.

Finalmente, el reconocimiento internacional a nuestros esfuerzos es innegable. La República Dominicana ha sido seleccionada para albergar la Conferencia Internacional Anticorrupción 2026, un evento de gran relevancia que reunirá a más de 2,000 actores de 160 países.

Este honor refleja la confianza global en nuestras reformas, tales como la designación de un Ministerio Público independiente, la creación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, el Programa de Recuperación del Patrimonio y las mejoras en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, todos elementos que han reforzado la integridad y transparencia en la gestión estatal.

La transparencia es el pilar que sostiene una democracia sólida, donde cada ciudadano pueda ver y sentir que su gobierno trabaja por su bienestar, sin espacio para la corrupción ni el despilfarro. Y ese es un sello de acción de nuestra gestión.

Asambleístas,

Nuestro país, mediante la voluntad y el trabajo de su gente, ha demostrado ser un ejemplo de estabilidad y desarrollo en el Caribe y América Latina. Pero en un mundo globalizado, donde los retos y oportunidades cambian constantemente, surgiendo nuevos desafíos, debemos fortalecer nuestra presencia en la comunidad internacional.

La política exterior de la República Dominicana no puede ser pasiva ni aislacionista; debe ser una política exterior proactiva, con una visión clara de nuestros intereses nacionales y alineada con los valores que nos caracterizan: la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos.

En ese sentido, República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en la región, fortaleciendo su papel en la agenda del continente y reafirmando su compromiso con los principios de la democracia, el desarrollo sostenible y la seguridad regional.

Un claro testimonio de ello es que, en diciembre de 2025, nuestro país será la sede de la Décima Cumbre de las Américas, el foro más relevante del hemisferio, lo que representa una oportunidad histórica para realzar nuestra presencia internacional y promover iniciativas relevantes en materia de gobernabilidad, comercio e inversión.

A esto debemos sumar otros eventos que se celebrarán en nuestro país como el congreso de la confederación de sindicatos de las Américas y el congreso regional de la OIT donde gobiernos, trabajadores y sindicatos de todo el continente se darán cita, y la cumbre de ministros de seguridad, encuentros estos que nos sitúan como un país de referencia en la región.

Como parte de la actividad diplomática del pasado año, hemos desarrollado una firme y activa diplomacia ante la crisis en Haití, tratando de que la comunidad internacional asuma una mayor responsabilidad con el despliegue de la Misión de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia.

Lamentablemente está misión no ha podido trasladar la cantidad de miembros necesaria para la pacificación debido a que no ha recibido el apoyo requerido.

Desgraciadamente, hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y parte del sur de ese país, cometiendo actos de barbarie al punto de que solo el año pasado fueron asesinadas más de 5,000 personas.

Observando un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional sobre esta tragedia y después de análisis y reuniones con los organismos de seguridad nacional de República Dominicana, en el día de ayer, firmé un decreto, que declara como organizaciones terroristas a las bandas criminales haitianas.

Cualquier persona perteneciente a una de estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país. Nuestras Fuerzas de seguridad están advertidas para actuar con toda severidad en estos casos.

No habrá tolerancia ni consideración alguna para quienes atenten contra la seguridad y la paz del pueblo dominicano.

Señoras y señores,

Nuestra nación ha crecido y prosperado gracias a la paz y estabilidad que hemos mantenido dentro de nuestras fronteras.

Sin embargo, vivimos tiempos de incertidumbre, en los que esta estabilidad se ve amenazada por factores, tanto internos como externos, que ponen a prueba nuestra seguridad, y es nuestro deber garantizar que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con los recursos, la tecnología y la preparación necesaria para enfrentar cualquier amenaza.

Un Ejército moderno y equipado es un componente esencial para la defensa de nuestra nación.

La modernización de nuestras Fuerzas Armadas no debe verse como un gasto, sino como una inversión en nuestra soberanía y en la seguridad de nuestras generaciones futuras.

Por ello, nuestro gobierno está comprometido con la capacitación de nuestros soldados, la adquisición de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento de nuestra cooperación con naciones amigas en materia de seguridad y defensa.

Hemos destinado RD$1,944 millones de pesos a la construcción de la Verja Perimetral en la frontera con Haití, con el 90% del tramo programado completado en 2024.

En la Provincia de Pedernales tenemos 8 kilómetros en un 100%, en Elías Piña 2.9 kms, en Jimaní 8 kilómetros y en la provincia de Dajabón tenemos 24.7 kilómetros de verja perimetral totalmente listos, desde Manzanillo hasta La Sal en Dajabón, con parte de estos tramos totalmente iluminados de manera solar.

En esta zona de Dajabón era frecuente el robo de ganado, pero eso es ya cosa del pasado. Y aquí tenemos a los ganaderos de Dajabon quienes han pedido la continuación de la verja perimetral hacia el sur de la provincia.

Y les anuncio que atendiendo su solicitud y para continuar fortaleciendo la seguridad en esa zona di instrucciones al Ministerio de Defensa para continuar la construcción de la misma, unos once kilómetros, hasta el municipio de Capotillo.

Paralelamente, el Ejército realizó más de 148mil patrullajes en toda la zona fronteriza e incrementó el apoyo a la Dirección General de Migración y al Servicio Nacional de Protección Ambiental.

Para mejorar la movilidad y respuesta operativa del ejército, el pasado año adquirimos 60 nuevos vehículos por un monto de RD$189 millones de pesos, que incluyen motocicletas, camiones y camionetas.

En el ámbito marítimo, la Armada ejecutó casi 2mil operaciones navales y más de 10mil operaciones terrestres, asegurando costas, puertos y aguas territoriales.

Mientras que la Fuerza Aérea realizó 122 patrullajes aéreos y adquirió cuatro helicópteros AW-169 Augusta y siete aviones T-35C Pillán para fortalecer la defensa y el entrenamiento.

El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza realizó más de 31 mil patrullajes en las provincias fronterizas, contribuyendo a la reducción de la migración irregular y el combate a ilícitos.

En apoyo a la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas realizaron más de 15 mil operativos de seguridad interna en distintas provincias, logrando la identificación y registro de más de 2.3 millones de personas, decomiso de armas y control de indocumentados. con una inversión de RD$78 millones.

Sobre el control migratorio, las Fuerzas Armadas en apoyo a la Dirección General de Migración se ejecutaron 3,316 operativos de interdicción. Como resultado de estos operativos, fueron deportados más de 270,000 extranjeros, la inmensa mayoría de nacionalidad haitiana, quienes fueron ya repatriados según nuestras normas internas, respetando, evidentemente, los derechos humanos de todas las personas.

Sabemos que un país fuerte en el escenario global es aquel que sabe defender sus intereses sin perder de vista su esencia.

Por eso estamos apostando por una sólida industria militar que ya ensambla aviones con nuestra marca nacional: los DULUS, que podrán ver, con orgullo esta tarde en el desfile militar.

Nuestras Fuerzas Armadas también están ensamblando ya ambulancias para ser incorporadas a todo el sistema de Salud de la República Dominicana, lo que supondrá un ahorro importante respecto a la compra y que también desfilarán esta tarde.

Y les anuncio que nos estamos preparando ya para el ensamblaje de vehículos blindados y a finales del mes de abril de este año estaremos inaugurando una moderna planta de ensamblaje de vehículos de las Fuerzas Armadas ubicada en San Cristóbal, en la antigua Armería.

Esta industria militar ha incrementado su capacidad de producción de uniformes en el 2024 en un 20% y para el 2025 tiene una proyección de un incremento de un 326%, lo que significará un ahorro de más de un 25% de su costo.

El pasado año inauguramos cuatro grandes instalaciones militares, la ampliación del Décimo Batallón de Infantería en Dajabón, donde fortalecimos con más de 400 hombres esta parte de la frontera norte, la nueva Séptima Brigada de infantería en San Francisco de Macorís, con capacidad de alojamiento para 700 hombres, incrementando la seguridad en toda la región nordeste del país y el Primer batallón de Policía Militar para 500 hombres para fortalecer el apoyo a la policía Nacional en la seguridad ciudadana en todo el gran Santo Domingo.

Así como también el centro de entrenamiento Táctico Sierra Prieta, instalación modelo en Latinoamérica para el entrenamiento de nuestros militares.

El pasado año se mejoró el sistema de salud para nuestras fuerzas armadas, elevando de categoría el seguro de salud de Senasa del plan básico al máximo a todos nuestros militares activos y retirados, beneficiando así a unos 82 mil militares, con una cobertura de hasta un 100% en la mayoría de los procedimientos médicos.

Debemos ser una nación que dialogue, que impulse el desarrollo y la cooperación, pero que también esté preparada para defenderse de cualquier amenaza.

Nuestra política exterior y nuestra política de defensa deben ir de la mano, asegurando que la República Dominicana siga siendo un faro de estabilidad, progreso y orgullo para todos nosotros.

Asambleístas, Pueblo dominicano,

Este discurso no estaría completo sin hablar del mañana, porque gobernar no es solo recordar lo hecho, sino trazar con decisión el camino que nos llevará al futuro. La política solo tiene sentido si nos permite, con los cimientos del país que somos, construir el país que seremos.

Pero ese país que vislumbramos en el horizonte no será la obra de un solo hombre o mujer ni de un solo gobierno. Será la gran obra de nuestra generación, un esfuerzo colectivo donde cada dominicano, con su trabajo y su compromiso, colocará su piedra en la edificación de un futuro mejor.

Hoy estamos sembrando las bases de esa transformación. Hemos colocado muchas primeras piedras. Y cada una de ellas es una promesa, una puerta abierta hacia un porvenir de progreso y dignidad.

Colocamos la primera piedra de la institucionalidad democrática, renunciando a la tentación del poder sin límites, para que nunca más el destino de nuestro país dependa del capricho de un solo hombre. Hoy, nuestra democracia es fuerte, porque pertenece a su pueblo y no a sus gobernantes.

Colocamos la primera piedra de una justicia verdaderamente independiente, desterrando la injerencia política en el Ministerio Público, para que la ley sea la misma para todos, sin privilegios ni impunidad. Porque en un país justo, el poder se somete a la ley y no la ley al poder.

Colocamos la primera piedra de una seguridad fronteriza firme y soberana, levantando un muro físico y tecnológico que resguarda nuestra identidad y protege a nuestra gente, porque la soberanía no se negocia ni se entrega, se defiende con determinación y responsabilidad.

Colocamos la primera piedra de una sociedad de propietarios, entregando títulos a miles de dominicanos para que la tierra que cultivan, la casa en la que viven y el negocio que levantan sean verdaderamente suyos. Porque la estabilidad de una nación se construye sobre la prosperidad de sus ciudadanos.

Colocamos la primera piedra de una seguridad ciudadana real, con una reforma policial que no es promesa, sino acción. Agentes mejor preparados, mejor pagados y mejor equipados patrullan nuestras calles para que la tranquilidad deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho.

Colocamos la primera piedra para proteger el ingreso real de nuestros trabajadores, impulsando el mayor aumento salarial acumulado en menos de cinco años. Porque el crecimiento económico no tiene sentido si no se traduce en bienestar para la gente.

Colocamos la primera piedra para garantizar el crecimiento acelerado del turismo, logrando un acuerdo de cielos abiertos que nos conecta con el mundo y nos proyecta como el destino que todos quieren conocer. Porque la República Dominicana no solo es un país hermoso, es un país de oportunidades.

Y con todas estas primeras piedras, estamos construyendo el gran edificio del desarrollo. Pero escúchenme bien: este edificio no se levanta solo con decretos, ni con discursos, ni con buenas intenciones.

Se levanta con el trabajo incansable de un pueblo que nunca se ha rendido. Con cada dominicano y dominicana que se despierta antes del amanecer para ganarse el sustento. Con cada joven que se esfuerza en sus estudios, con cada emprendedor que arriesga y confía, con cada madre que lucha día a día para que sus hijos tengan un futuro mejor.

Nosotros, como gobierno, podemos abrir el camino, pero solo ustedes, el pueblo dominicano, pueden recorrerlo. Podemos diseñar el plano del país que soñamos, pero solo con el esfuerzo de todos podremos edificarlo.

Y les digo hoy, con la fe puesta en el destino glorioso de nuestra nación: si trabajamos juntos, si nos unimos en propósito y corazón, nada ni nadie podrá detenernos.

Porque no somos un pueblo condenado al atraso, somos un pueblo llamado a la grandeza.

Porque no somos una nación que teme al futuro, somos una nación que lo forja con sus propias manos.

Porque no somos espectadores de nuestra historia, somos sus protagonistas.

Esta es la hora de celebrar lo que somos:

Porque somos resilientes: Hemos superado adversidades y seguimos adelante con esperanza.

Porque somos ingeniosos: En cualquier rincón del mundo, los dominicanos encontramos la manera de destacar y triunfar.

Porque somos solidarios: ayudamos a los demás con sus logros como si fueran propios.

Porque nuestra historia nos define: Honramos nuestro pasado mientras miramos con optimismo hacia el futuro.

Por eso, dominicanos y dominicanas, los convoco a construir juntos. A poner cada uno su ladrillo en esta gran obra nacional. A no ceder al pesimismo, a no dejarse vencer por la duda, porque el futuro que soñamos es posible y está al alcance de nuestras manos.

Siempre he creído que el trabajo lo puede todo. Recordemos esta frase del ideario de Duarte: ¡Trabajemos por y para la Patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos!

Para lograr sueños: ¡Trabajemos!

Para vencer obstáculos: ¡Trabajemos!

Para lograr desarrollo: ¡Trabajemos!

Trabajo y más trabajo es lo que hago cada día. Trabajo y más trabajo es lo que prometo.

Sigamos adelante, con la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de esperanza.

Porque este es nuestro tiempo.

Porque este es nuestro país.

¡Porque juntos construiremos la República Dominicana que queremos!

¡Qué viva nuestra patria!