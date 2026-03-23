Da a productores 5.2 millones de plantas frutales

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Con la donación de 5.2 millones de plantas de frutales, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) promueve la cultura de la siembra y el apoyo directo a miles de productores de todo el país.

Así lo informó el director del Feda, Hecmilio Galván, quien señaló que ese organismo ha entregado plantas de coco, café, cacao, forestales y semillas de hortaliza a productores agrícolas de las diferentes provincias del país.

Dijo que, de esa manera, el Feda contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria, la recuperación de zonas baldías, el desarrollo de fincas, las áreas verdes, la protección de cuencas hidrográficas y el impulso de cultivos estratégicos.

El funcionario habló en el Primer Encuentro Nacional de Cooperativas, Federaciones y Asociaciones Agropecuarias, realizado en el marco de la Feria Agropecuaria 2026, celebrada en la Ciudad Ganadera, y que concluyó ayer. Dijo que esas acciones forman parte de una gestión integral que ha beneficiado a 583,262 personas de manera directa.