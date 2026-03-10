Daniel Rivera destaca el papel de la mujer en el desarrollo del país

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El senador de esta provincia, Daniel Rivera, felicitó a las mujeres dominicanas y resaltó el papel esencial que desempeñan en el desarrollo social, económico y humano del país.

Al conmemorarse el domingo el Día Internacional de la Mujer, el legislador destacó que la dedicación, talento y determinación de las mujeres continúan dejando una huella profunda en cada espacio de la vidad donde participan.

Rivera expresó que esta fecha no solo invita a celebrar los logros alcanzados por las féminas, sino, también a valorar su impacto diario en las familias, comunidades e instituciones de República Dominicana. “Las mujeres dominicanas representan fortaleza, sensibilidad y compromiso con el futuro de nuestra nación”, afirmó el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rivera manifestó que desde la labor legislativa continuará apoyando iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de las mujeres.

Asimismo, el legislador motivó a seguir avanzando con determinación, recordando que, con cada paso que dan las mujeres, abren caminos para las nuevas generaciones de más dominicanas.