Danilo advierte PLD encabezaría pactos

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó ayer que esa organización no está cerrada a alianzas para a las elecciones de 2028.

Precisó que, por el contrario, está abierta a recibir a todo el que quiera, pero fue enfático en precisar que cualquier coalición debe ser encabezada por el partido morado.

“Todo el que quiera aliarze con nosotros, que se alíe, bienvenido, pero que no espere nadie que el PLD lo apoyará”, precisó, tras encabezar una asamblea en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Asimismo, precisó que están inmersos en una reestructuración del partido y que su militancia pasará a formar parte de mesas y recintos electorales.

“Hemos recorrido el territorio nacional completo y el país espera que tengamos un candidato. Hemos decidido avanzar en esa dirección, comenzaremos a disminuir la cantidad de aspirantes, estableciendo el perfil que queremos”, apuntó Medina.

En el acto, el expresidente informó, además, que fue pautada una reunión del Comité Político para el día 12, a fin de construir la agenda del Comité Central, organismo que sesionará el 22 de ste mes y que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes serán admitidos de forma oficial como aspirantes.

Posterior, Medina sostuvo que harán una consulta interna para escoger el candidato que será presentado a finales de octubre de 2027, como establece la ley.