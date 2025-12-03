Débil vaguada traerá lluvias dispersas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una débil vaguada provocará aguaceros dispersos y ráfagas de viento sobre poblados de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y que se extenderán hasta la tarde y primeras horas de la noche.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año y la influencia del viento noreste, en especial en horas de la noche y el transcurso de la madrugada.