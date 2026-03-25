Yuri Enrique Rodríguez recibe Premio Joven del Año por liderazgo profesional en RD

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El abogado y especialista en políticas públicas, Yuri Enrique Rodríguez, fue galardonado con el Premio Joven del Año en el renglón Liderazgo Profesional, en el marco de la XIV edición del Premio Joven del Año, otorgado por el Grupo Gala, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo institucional y social de la República Dominicana.

Yuri Enrique ha construido una destacada trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, caracterizada por su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y la formación de nuevas generaciones de líderes. Es egresado de la Universidad de Glasgow, Escocia, donde obtuvo una maestría en Ciencias de las Políticas Públicas, formación que ha servido de base para su enfoque técnico e innovador en la gestión pública.

Entre sus principales contribuciones, se destaca su rol como propulsor de la reincorporación de la asignatura de Moral y Cívica en el sistema educativo dominicano, iniciativa que impulsó en el marco de su candidatura a diputado por el Distrito Nacional, como parte de una agenda orientada a fortalecer los valores ciudadanos, la institucionalidad y la formación cívica de las nuevas generaciones.

Asimismo, Yuri Enrique se desempeña como director de la primera Escuela de Gobierno de la República Dominicana, un proyecto pionero que busca transformar la formación de liderazgo público en el país y elevar los estándares de la gestión estatal mediante educación, investigación y vinculación con el sector público y privado.

En el ámbito profesional, es socio director de The Nudge Advising Group, firma desde la cual impulsa soluciones innovadoras en políticas públicas, estrategia y toma de decisiones, contribuyendo activamente a la modernización del Estado y al diseño de políticas basadas en evidencia.

Este reconocimiento reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más institucional, transparente y orientada al desarrollo sostenible, consolidándolo como una de las voces emergentes más influyentes en el ámbito del liderazgo profesional en la República Dominicana.

El Premio Joven del Año, organizado por el Grupo Gala, distingue anualmente a jóvenes dominicanos que han realizado aportes significativos en distintas áreas del quehacer nacional, destacando su impacto, liderazgo y vocación de servicio.