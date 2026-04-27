Decomisan droga en Puerto Plata y Baní

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que el cargamento de 1,163 pacas de marihuana, decomisado en el puerto de Puerto Plata, tuvo un peso de 1, 366. 78 libras, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades correspondientes, atendiendo a informes de inteligencia, intervinieron un contenedor cargado de neveras, muebles y televisores, en cuyo interior se ocuparon los paquetes de la sustancia, proveniente de Miami, Estados Unidos. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una exhaustiva investigación para identificar y arrestar a los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Peravia

En tanto, el cargamento ocupado este fin de semana en Baní, provincia Peravia, registró un peso de 464.40 kilogramos de cocaína.

Por el caso, fueron apresados cuatro venezolanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.