¿Cómo funciona “Instants” de Instagram?

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Instagram prueba una nueva aplicación móvil llamada Instants en España e Italia. Esta plataforma permite a los usuarios compartir fotos que desaparecen después de ser vistas una vez y solo permanecen disponibles durante 24 horas.

A diferencia de Instagram, que prioriza el contenido editado y elaborado, Instants busca capturar momentos espontáneos y reales. La aplicación incorpora elementos de redes sociales como Snapchat y BeReal, ya que promueve la publicación de contenido auténtico y efímero.

“Para ofrecer a la gente formas sencillas de conectar con sus amigos, estamos probando una aplicación llamada Instants para compartir fotos y vídeos informales al instante”, afirmó un portavoz de la plataforma a TechCrunch.

Instagram ya había comenzado a probar Instants como una función integrada en su aplicación en algunas regiones. Según la compañía, los usuarios pueden elegir utilizar Instants tanto dentro de la app principal de Instagram como mediante la aplicación independiente de Instants.

Cómo funciona esta nueva aplicación de Instagram



La nueva aplicación de Instagram, Instant, permite capturar una foto con un solo toque, sin opciones de edición. No es posible subir imágenes desde la galería: solo se pueden tomar y compartir fotos directamente con la cámara integrada.

Aunque es posible añadir texto a las “instantáneas”, nombre que reciben estas fotos sin editar, no se pueden modificar después de ser enviadas.

Las instantáneas pueden compartirse con seguidores mutuos o con la lista de Mejores Amigos. Instagram especifica que estas listas son idénticas en la aplicación principal y en Instant. La aplicación está disponible para iOS y Android.

Instants está disponible para iOS y Android, y se prueba actualmente en España e Italia. (Meta)

Qué aplicación similares a Instants existen



Existen varias aplicaciones que comparten características similares a Instants, la nueva propuesta de Instagram centrada en la captura y el envío de fotos efímeras y auténticas.

Entre las más conocidas se encuentra Snapchat, pionera en el formato de mensajes y fotos que desaparecen tras ser visualizados.

Snapchat permite a los usuarios enviar “snaps”, fotos o videos cortos, que solo pueden verse una vez o durante un tiempo limitado, y ofrece herramientas básicas de edición, filtros y mensajes privados.

Otra plataforma es BeReal, una aplicación francesa que ha ganado popularidad al incentivar a los usuarios a compartir una foto diaria, tomada simultáneamente con las cámaras frontal y trasera, en un momento aleatorio determinado por la aplicación.

El objetivo es mostrar una imagen genuina, sin filtros ni preparación previa, similar a la premisa de espontaneidad de Instants.

Adicionalmente, aplicaciones como WhatsApp y Telegram han incorporado funciones de envío de fotos y videos que solo pueden visualizarse una vez antes de eliminarse automáticamente, aunque no están diseñadas exclusivamente para ese fin.

Por último, Facebook Messenger también admite mensajes y archivos multimedia efímeros. Estas plataformas reflejan la tendencia hacia el contenido inmediato, privado y auténtico, que busca evitar la edición excesiva y priorizar la comunicación directa entre usuarios.