Defensa Civil de San Pedro de Macorís inicia jornada de capacitación de cara a Semana Santa

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias durante el operativo de Semana Santa, la Defensa Civil en la provincia de San Pedro de Macorís dio inicio a una jornada de capacitación dirigida a voluntarios y miembros activos de la institución.

La jornada formativa fue impartida por el instructor Horacio Vásquez, quien abordó temas fundamentales para la atención prehospitalaria y la respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Durante la capacitación se desarrollaron importantes módulos, entre ellos: control de sangrado, reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo inicial de trauma y triaje, habilidades esenciales para brindar asistencia oportuna a la población durante eventos de gran movilidad como el asueto de Semana Santa.

Starlin Leger, director Regional Este, destacó que este proceso de preparación busca garantizar que los voluntarios estén debidamente entrenados para actuar con rapidez, organización y eficiencia en los diferentes puestos de socorro que serán instalados en carreteras, balnearios y puntos estratégicos de la provincia.

Asimismo, resaltó el compromiso de los miembros de la Defensa Civil, quienes de manera voluntaria se preparan constantemente para proteger vidas y apoyar a la ciudadanía durante operativos preventivos y de respuesta.

Con estas acciones, la Defensa Civil en San Pedro de Macorís reafirma su misión de salvaguardar a la población, promoviendo la capacitación continua de su personal y fortaleciendo la cultura de prevención en todo el territorio.