Cinco películas y series para ver en Netflix que lideran las tendencias

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Llegó el fin de semana y con él, la excusa perfecta para desconectarte y maratonear.

Si no sabes qué ver, aquí tienes cinco opciones disponibles en Netflix para todos los gustos: acción, romance, animación y hasta historias basadas en hechos reales.

Prepara las palomitas y elige tu próxima obsesión:

Besos, Kitty

Siguiendo la voz de su corazón, Kitty -la experta en relaciones- llega a una escuela en Seúl. Allí descubrirá que el amor, la familia y la vida son mucho más complejos de lo que imaginaba.

40 Acres

En un mundo marcado por la hambruna global, una exsoldado lucha por proteger a su familia en una granja aislada, enfrentándose a una amenaza violenta que lo pondrá todo en riesgo.

Mi villano favorito 4

La vida de Gru da un giro con la llegada de un nuevo bebé… pero la tranquilidad dura poco. Un viejo enemigo regresa en busca de venganza, obligándolo a proteger a su familia y a sus inseparables minions.

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson (2026)

Un documental que explora la vida de la ciclista profesional Moriah Wilson y el impactante caso que terminó con su asesinato, así como la intensa búsqueda del responsable.

Beauty in Black: Temporada 2

Kimmie toma el control del imperio Bellarie y se adentra en una lucha de poder marcada por la traición, la ambición y el peligro constante.