Defensa inicia entrega de cheques a retirados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa informó que ayer inició la entrega de lo que denomina el “Cheque Sueldo por Año”, dirigido a los militares recién retirados, con lo que reafirma el compromiso institucional de dignificar y proteger a quienes sirvieron por décadas a la defensa y seguridad de República Dominicana.

Una comunicación señala que el ministro teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, resaltó que esa entrega no constituye un regalo, sino un derecho adquirido por cada militar conforme al artículo 169 de la Ley 139-13, que establece la compensación por años de servicio dentro del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

El militar explicó que ese beneficio proviene de los aportes que hacen los propios miembros mientras estaban en servicio activo.

Una obligación moral

Fernández Onofre señaló además, que la entrega representa no solo un deber legal, sino una obligación moral de la institución con quienes durante años sostuvieron con honor la Bandera Nacional y encarnaron la disciplina, los valores y el espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas.

“Esta jornada constituye un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y respeto hacia los retirados, por lo que mientras estemos al frente de esta institución la seguridad social militar seguirá fortalecida, para garantizar que el personal activo y en retiro se mantenga protegido y acompañado.

El teniente general también resaltó la labor del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa), para organizar ese proceso con eficiencia, responsabilidad y claridad.

“Expresamos nuestras disculpas por el tiempo de espera. Mantenemos el compromiso personal de defender y preservar la solidez del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas”, expuso.

La entrega continuará

El ministro Fernández Onofre manifestó que el proceso de entrega continuará conforme al cronograma establecido, a fin de garantizar que cada beneficiario reciba su compensación de manera organizada, rápida y oportuna.

El Ministerio de Defensa dijo que esas acciones forman parte de la visión institucional orientada a honrar a quienes enaltecieron a la Patria, como reconocimiento a su trayectoria y para asegurarles un retiro digno por servicio militar.

Según el documento, la actividad fue en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, donde además estuvo presente el director del organismo, contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras, ARD.