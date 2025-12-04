Lo nuevo que trae el programa Mi Vivienda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader relanzó el Programa Mi Vivienda que contempla la construcción y entrega de 8,381 nuevos apartamentos en una iniciativa estratégica destinada a ampliar el acceso a un hogar digno para miles de familias dominicanas, el cual se enmarca dentro del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, la hoja de ruta que guía las políticas y prioridades del sector para la próxima década.

En el acto, el ministro de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, destacó los avances sin precedentes logrados durante los cinco años de gestión del presidente Abinader en materia habitacional, período en el que se han entregado más de 20 mil viviendas a familias dominicanas a través de los distintos programas del Gobierno.

Bonilla afirmó que este esfuerzo ha sido posible gracias al liderazgo y la visión del presidente Abinader, quien ha impulsado una política pública centrada en garantizar que cada familia dominicana pueda acceder a un hogar propio. “Cinco años cumpliendo sueños, cinco años entregando viviendas, cinco años haciendo historia y cambiando la vida a las familias dominicanas”.

Entrega de títulos

Subsidios históricos y condiciones claras para los beneficiarios



El ministro Bonilla explicó que el programa Mi Vivienda ofrece requisitos claros, precisos y transparentes para asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan. Señaló que el Gobierno otorga un subsidio que representa casi un 50% del valor de la vivienda, junto al bono ITBIS y otros aportes que elevan la ayuda estatal a un total de RD$1,200,000, una cifra sin precedentes en la historia de las políticas habitacionales del país.

Además, destacó la tasa preferencial fija de 8% por siete años otorgada por el Banco de Reservas, lo que permite a las familias planificar sus ingresos y gastos con estabilidad.

Agregó que, gracias a estas facilidades, familias que antes pagaban RD$7,000 o RD$10,000 mensuales por alquileres en condiciones precarias viviendas de madera, pisos de tierra o estructuras inseguras hoy destinan ese mismo monto a pagar la cuota de su propio hogar, digno y titulado. “Sin estas ayudas del gobierno hubiera sido imposible que esas familias puedan tener ese sueño de tener una vivienda propia".

Especificaciones técnicas y requisitos de los proyectos



Luis Abinader

El funcionario informó que, además de los requisitos para los beneficiarios, los proyectos habitacionales también deben cumplir criterios estrictos. Entre ellos, la integración de contadores inteligentes, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit eléctrico nacional.

Asimismo, las viviendas deben cumplir con dimensiones mínimas que garanticen funcionalidad y habitabilidad.

Los proyectos incluyen unidades de dos y tres habitaciones, sala, comedor, áreas de parqueo comunes y, en algunos casos, parqueos individuales y balcones, según el diseño de cada desarrollador.

33 proyectos postulados en primera etapa



Bonilla anunció que, en esta primera etapa, el MIVED ha recibido 33 proyectos postulados, que contemplan 8,381 unidades habitacionales, de las cuales 19 proyectos ya están calificados y habilitados con la meta de impactar a más de 25,000 personas.

En el Gran Santo Domingo destacan el Distrito Nacional, proyectos calificados; Santo Domingo Este: 1,749 unidades; Santo Domingo Norte, más de 2,000 unidades; Santo Domingo Este (segunda franja), Casi 1,500 unidades, San Antonio de Guerra, 780 unidades y Boca Chica más de 200 unidades.

También, explicó que existen proyectos calificados en diversas provincias del interior del país, abarcando el 38% del territorio nacional y dijo que, el primer proceso de convocatoria del programa Mi Vivienda recibió más de 150,000 solicitudes, y se espera que esta nueva fase supere el medio millón, debido al éxito comprobado del programa y la confianza de la población.

Acceso a la plataforma y proceso de aplicación



Carlos Bonilla

El ministro anunció que, a partir de hoy, los ciudadanos pueden acceder al portal oficial mivivienda.gov.do, donde podrán ver todos los proyectos disponibles e identificar al desarrollador responsable de cada proyecto, asimismo comunicarse directamente con el desarrollador e iniciar su proceso de calificación.

Indicó que el beneficiario recibirá un prebono, que les permitirá firmar con el desarrollador una vez cumplan los requisitos establecidos y cuando el préstamo sea aprobado y la vivienda esté lista para la entrega, el MIVED completará el bono final para que la familia pueda adquirir su hogar.

El proyecto se ejecuta mediante FONVIVIENDA, brazo operativo del MIVED encargado de supervisar y garantizar la calidad de los proyectos habitacionales, con subsidios que cubrirán entre 27% y 50% del valor de la vivienda, dependiendo del tipo de unidad seleccionada.

Asistieron al acto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director del Fondo Nacional de la Vivienda, John Anderson y el gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst.