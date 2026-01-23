Defensa de José Ramón Peralta afirma que acusación fue manipulada y carece de pruebas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La defensa técnica de José Ramón Peralta presentó un análisis crítico del expediente acusatorio, en el que sostiene que la narrativa del Ministerio Público no cuenta con un sustento probatorio real.

Según los abogados, la acusación se basa en una construcción de hechos que no coincide con las evidencias físicas y documentales recolectadas, lo que, a su juicio, evidencia una manipulación de la historia procesal para intentar establecer una culpabilidad sin respaldo en pruebas fehacientes.

"A uno no lo enjuician, a uno no lo enjuician por quien uno es, y lo que parece que ocurre en este proceso es que hay unos perseguidos favoritos, y que el procesamiento de José Ramón Peralta en este caso tiene que ver con una verdad que ha sido fabricada para adaptarla a las necesidades de una acusación y no de una verdad real", dijo el jurista Pedro Balbuena.

Sobre el caso

El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.