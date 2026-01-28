Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Defensores cordillera marcharán

El llamado de los convocantes consiste en mantener encendidas las luces de los vehículos desde las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana.

José Alfredo Espinal
José Alfredo Espinal

Santiago.- La marcha caravana va hoy y va con más fuerza. Así lo reiteraron ayer dirigentes comunitarios y ecológicos, junto a un grupo de sacerdotes que organizan la protesta en defensa de la cordillera Septentrional, a pesar de que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dio garantías de que no existe plan de explotación en esa cadena montañosa.

El llamado de los convocantes consiste en mantener encendidas las luces de los vehículos desde las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana. La jornada iniciará en la avenida Circunvalación Norte entrando por la autopista Duarte.

.“Esta marcha la hacemos también en solidaridad con los hermanos del Sur, en especial de San Juan de la Maguana”, dijeron los convocantes.

