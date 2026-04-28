Deja iniciado drenaje pluvial en Villa María

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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dejó iniciados los trabajos del sistema de drenaje pluvial del sector Villa María, en el municipio de Santiago, dando respuesta a un reclamo de 20 años.

La obra implica una inversión de RD$251,170,077.34, dividida en tres lotes, y brinda una solución definitiva al problema del drenaje pluvial en esa demarcación.

Esta obra pondrá fin a los problemas de inundaciones, y protegerá la salud de la población al reducir focos de contaminación y garantizará un entorno más seguro y habitable, impactando en el desarrollo humano.

“Gracias al compromiso de este gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader hoy empieza la solución definitiva que tanto han esperado los residentes de Villa María”, expresó.

Esta solución también contribuirá al desarrollo urbano y social de la zona, generando confianza en la comunidad y valor en las viviendas, además de dinamizar la economía local con la participación de empresas santiagueras en la ejecución de los trabajos.

El proyecto se ejecutará por compañías locales en tres fases: el primer lote contempla una inversión de RD$99,942,702.68; el segundo, RD$116,683,632.36; y el tercero, RD$34,543,742.30.