Denuncian cobros por paso ilegal en la frontera

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, Andrés Fortunato, denunció ayer el cobro de altas sumas de dinero para permitir el paso ilegal de haitianos y otros extranjeros por la frontera, lo que calificó como una traición a la patria.

Al ofrecer declaraciones en el Altar a la Patria, advirtió que la nacionalidad dominicana está en peligro por el crecimiento de bandas haitianas, posiblemente apoyadas por sectores internacionales. Dijo que se estarían creando condiciones para un eventual conflicto que podría provocar un desplazamiento masivo por la frontera. Por ello, pidió la unión del liderazgo político y que se priorice la defensa de la frontera.