Embajadora de los EE. UU. recorre frontera de Dajabón

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó ayer un recorrido por la zona fronteriza de Dajabón, junto a la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, con el objetivo de conocer de primera mano la dinámica operativa y de seguridad en esa área limítrofe del país.

Una comunicación del ministerio señala que recorrieron distintos tramos de la verja perimetral fronteriza en esa demarcación y la puerta de cruce formal, donde observaron el flujo de actividades comerciales y sociales que se desarrolla a diario entre ciudadanos dominicanos y haitianos.

Según el documento, la embajadora y su delegación recibieron explicaciones detalladas sobre los esquemas de seguridad implementados por los cuerpos castrenses y otras dependencias del Estado, orientados a fortalecer el control territorial, garantizar el orden y contribuir a la protección de la soberanía nacional.

El recorrido, refiere el texto, permitió a la delegación estadounidense apreciar de forma directa los esfuerzos que realiza el Gobierno dominicano para mantener una frontera segura, organizada y funcional, en equilibrio con las dinámicas económicas y sociales de la zona.

El ministro Fernández Onofre sostuvo que esa visita reviste una alta importancia estratégica, ya que fortalece los lazos de cooperación y confianza entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Manifestó además, que refuerza el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad y defensa, contribuyendo al abordaje conjunto de los desafíos comunes en la región.

El ministro de Defensa estuvo acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Camino Pérez, y por el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

También por el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral fronteriza y por el comandante de la cuarta brigada de infantería del Ejército, los cuales ofrecieron detalles sobre las operaciones en el área y el resguardo fronterizo.