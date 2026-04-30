Deslizamiento de tierra provoca derrumbe de pared y alarma en sector de Santiago

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Un deslizamiento de tierra provocó la noche de este miércoles el colapso de una pared en el sector Arroyo Hondo, al sur de Santiago, generando preocupación entre los residentes de la zona, quienes temen que puedan registrarse afectaciones a viviendas cercanas

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente se habría producido mientras un hombre, cuyo nombre no fue revelado, realizaba excavaciones para construir una edificación, pese a que tenía prohibido ejecutar trabajos en esa área.

“Nos pusimos nerviosos, porque le dijimos a él que no siguiera acabando. Fuimos al ayuntamiento y le pararon la obra, y él venía de noche a hacer eso. Él venía a hollar de noche ahí”, afirmó Rosángel Espinal.

La dama agregó que el derrumbe también ha afectado el acceso y la comunicación de las familias que residen más atrás del sector, ya que esa vía representa su única entrada y salida.

“Por aquí entran los vehículos, por aquí entran los motores, todo. Todo lo que uno va a hacer es por ahí. Ese es el único sitio para uno salir”, dijo.

De su lado, un miembro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que acudió al lugar, informó que esa institución realiza los levantamientos correspondientes para verificar los daños que podría seguir provocando la saturación de agua.

“Estamos realizando los levantamientos y luego enviaremos las recomendaciones a la Defensa Civil para que actúe con relación a las viviendas que están en riesgo de desplomarse”, dijo el funcionario.