Denuncian invasión de terrenos en San Cristóbal

El director Nacional de los Derechos Humanos Sin Rostro, Eugenio Torres, denunció ayer la invasión de unos terrenos ubicados frente al restaurante La Chivería, en el municipio de Yaguate en San Cristóbal, por una supuesta banda de invasores.

En declaraciones en el restaurante Vizcaya, Torres explicó que el titulo mediante el cual se adquirió el terreno abarca 19 mil tareas de tierra y que únicamente 20 tareas habrían sido alegadamente donadas por el ex-presidente Joaquín Balaguer para la construcción de un cementerio. Dichas tareas corresponderían a una porción vinculada al Parque Natural Saori.

Torres llamó al presidente Luis Abinader, al director de Medio Ambiente, Armando Payano y a la Procuradora Yenni Berenice Reynoso para que intervengan contra los invasores.

De su lado, el demandante Román Espinal aseguró que los invasores le exigen desalojar, a pesar de que posee compra legítima con toda la documentación y que, incluso, está pagando un préstamo bancario por esas tierras hasta marzo del año 2031.