¿Cómo denunciar brigadas contratistas que cobren dinero para brindar servicio eléctrico?

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) exhortó a los clientes dentro de su zona de concesión a denunciar de inmediato a cualquier brigada contratista que solicite pagos para realizar servicios relacionados al área eléctrica.

Indicó que todos los servicios ofrecidos por las brigadas autorizadas son totalmente gratuitos, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a denunciar estas acciones ilegales a través del 829-637-1099, el portal web www.edeeste.com.do, el correo centinela@edeeste.com.do o mediante mensaje directo en sus redes sociales.

Edeeste también recomienda a los usuarios anotar la placa del vehículo, número de ficha o identificación de la brigada, así como tomar fotos o videos de ser necesario, a fin de fortalecer las investigaciones.

La distribuidora agregó que este tipo de prácticas no solo perjudican a la empresa, sino también afectan directamente el bolsillo de los clientes, ya que estos malhechores buscan garantizarse una “cuota fija”, incluso provocando averías para luego ofrecer soluciones a cambio de dinero.

Asimismo, la empresa recordó que las brigadas contratistas solo salen a normalizar averías o realizar intervenciones cuando cuentan con una orden o nota de servicio, asociada a un reporte hecho por el cliente o por el sistema. Esto permite a Edeeste fiscalizar y supervisar de manera transparente los trabajos realizados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La empresa dijo que reafirma su compromiso con la transparencia, la calidad del servicio y la lucha firme contra cualquier práctica irregular, sin importar los niveles en que se produzca dentro del sector energético.