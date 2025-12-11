Faride Raful destaca compromiso de República Dominicana en la lucha contra tráfico de migrantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bruselas. La ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, participó hoy en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la Alianza Global para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Migrantes, convocada por la Comisión Europea.

Durante su intervención, la ministra advirtió sobre la creciente amenaza que representan las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y subrayó los avances de la República Dominicana en la lucha contra estos grupos, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y garantizar la protección de las víctimas como eje central de la respuesta estatal.

“La gestión del presidente Luis Abinader ha colocado el combate al tráfico de migrantes y la trata de personas como una prioridad de Estado”, afirmó Raful, única ministra de América Latina y el Caribe invitada al encuentro.

A continuación, presentó datos concretos que ilustran el compromiso del país en el combate contra este flagelo: “En 2024 se iniciaron más de 200 investigaciones, 275 personas fueron procesadas, se acumularon 228 años de condena, se rescataron 137 víctimas y se logró un aumento del 77 % en la cooperación internacional”.

Durante la conferencia, presidida por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y que reunió a ministros y delegaciones de más de 60 países, la ministra Raful destacó que la República Dominicana mejoró su posición en el Trafficking in Persons Report, informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. Asimismo, señaló que hace apenas una semana la Dirección General de Migración juramentó 865 agentes especializados en reacción rápida, con presencia en las 31 provincias, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente al tráfico de migrantes y la trata de personas.

“Las redes de tráfico de migrantes generan más de 10 mil millones de dólares anuales. Esa cifra nos dice algo fundamental: no estamos frente a delitos aislados, sino ante cadenas transnacionales de valor criminal cuyo combustible esencial es el dinero.”, recalcó Raful. Durante la sesión, dedicada al enfoque “Follow the Money” —orientado a combatir los flujos financieros ilícitos que sostienen estas redes transnacionales—, la ministra presentó la experiencia dominicana en investigaciones financieras, trazabilidad de activos y cooperación interinstitucional. Sobre este último punto, enfatizó que el intercambio de información entre países constituye “una de las vías más contundentes para perseguir y desarticular estas estructuras criminales”.

Al margen del evento, la ministra Raful sostuvo reuniones con Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, y Bernard Quintin, ministro de Seguridad e Interior de Bélgica, para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, investigación criminal y prevención del tráfico de migrantes.

Su participación reafirma el liderazgo de la República Dominicana en la región en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, así como su compromiso con la consolidación de marcos de gobernanza basados en derechos humanos, cooperación internacional y responsabilidad compartida.