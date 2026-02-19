“Denuncié irregularidades y me hicieron culpable”

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Pese a que el exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent fue descargado por insuficiencia de pruebas en el presunto caso de fraude vinculado conocido como Operación 13, narró en rueda de prensa que las secuelas del caso aún no están cerradas por completo.

Afirmó que durante su gestión denunció irregularidades que incomodaron a sectores poderosos, pero que esto lo convirtió en parte del huracán, lo que afectó la vida de sus hijos y sin tener el respaldo político del oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM pero aseguró que no les guardar rencor.

Pidió revisar el sistema judicial del cual la definió como un “desorden donde se promueve el odio como herramienta en los tribunales”. “No es posible que hoy existan casos que, entiendo, fueron instrumentados bajo la misma premisa que la mía: chantaje, extorsión, presión. ‘Si no haces esto, te encierro”, manifestó.

El exadministrador no dudó en cuestionar al Ministerio Público, señalando que muchos de los casos que cursan en los tribunales enfrentarán dificultades. “No es cuestión de inocencia o culpabilidad, sino de que lo que se impulsa con la angurria del odio nunca dará un resultado positivo”, advirtió. Por ello, deploro como hay miles de ciudadanos que hoy están presos siendo inocentes y que, al igual que el, no tuvieron la oportunidad de contar con un pueblo que se involucrara. “Por ello, yo, en cambio, soy el resultado de un pueblo que se comprometió, me defendió, luchó por mí hasta el final y me ha apoyado incondicionalmente en todo este absurdo proceso ”, expresó.

Tras ser absuelto, Dicent señaló que este proceso no concluye con su absolución, sino que apenas inicia al externar como fue construido un entramado para sacarlo del escenario público