Tras derrumbe de una edificación en Villa Mella, "posiblemente, otras viviendas pudieran colapsar"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Una pequeña edificación de tres niveles ubicada entre las calles Nicolás Brazoban y Santa Lucía, en el sector Buena Vista I, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, se derrumbó este martes a causa de un supuesto deslizamiento de tierra.

Según el director Municipal de la Defensa Civil en esa demarcación, Miguel Marte, por el siniestro no hubo personas lesionadas.

"Solo hubo pérdidas materiales, hasta el momento, gracias a Dios. Sí hubo algunos daños colaterales por el deslizamiento y posiblemente otras viviendas puedan colapsar", aseguró Marte en conversación con el periódico Hoy.

De acuerdo con las primeras impresiones que recibió el representante de dicha institución en Villa Mella, los residentes manifestaron que "el flujo del agua siempre sale a esa misma esquina (del colapso) y no tiene salida".

"Me dice la comunidad que (el derrumbe) pueda ser (que sucedió) porque estaban cavando, porque el terreno se debilitó", indicó Marte.

El derrumbe de la edificación fue registrado en varios videos de algunos residentes del sector. En uno de los audiovisuales, que fue publicado en las redes sociales, se ve cómo el edificio cae y queda echo escombros.

En el mismo material gráfico se observa lo que parece ser unos trabajos relacionados con tuberías.

De su lado, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Madera, adelantó a este diario que este miércoles enviarán técnicos al epicentro del evento para hacer un levantamiento y determinar las acciones a seguir.

Mientras, el área se mantiene con una cinta perimetral. Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido una posición al respecto.