Max, perro de rescate, apoya búsqueda de Brianna Genao Rosario en Puerto Plata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Defensa Civil Dominicana sumó este viernes a Max, un ejemplar especializado de su Unidad K9, en los operativos de búsqueda de la niña de tres años desaparecida el pasado 31 de diciembre en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Max, entrenado para localizar personas vivas en espacios abiertos y bajo escombros, trabaja junto a técnicos de la institución en un rastreo minucioso de la zona. La operación se apoya además en drones de alta tecnología, que permiten ampliar el alcance de la búsqueda y cubrir áreas de difícil acceso.

La desaparición de la menor ha generado gran preocupación en la comunidad de Barrero, donde vecinos y familiares se mantienen vigilantes y colaborando con las autoridades. El despliegue de recursos humanos y tecnológicos busca ofrecer respuestas rápidas y mantener viva la esperanza de encontrar a la niña sana y salva.