Desconocidos tirotean el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en Puerto Plata

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA.– Desconocidos que viajaban en sendas motocicletas, con sus rostros cubiertos con atuendos tipo pasamontañas, tirotearon la tarde de este viernes la parte frontal del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en Puerto Plata.

Estas instalaciones están localizadas en la avenida General Antonio Imbert Barrera, próximo al complejo habitacional Proyecto Montemar de esta ciudad.

El ataque a tiros no dejó heridos entre los agentes de Vigilancia Penitenciaria (VPT), los privados de libertad que cumplen condena en ese recinto ni el personal que presta servicio en dichas instalaciones.

Momentos después de que los desconocidos perpetraran esta acción delictiva, llegaron al lugar varias unidades motorizadas con oficiales investigadores y agentes de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, con asiento en Puerto Plata, quienes iniciaron las pesquisas correspondientes para dar con los responsables del tiroteo contra el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Novia del Atlántico.

Una de las balas disparadas por los desconocidos, quienes se dieron a la fuga en sus motocicletas, quedó incrustada en el portón metálico de entrada y salida de dicho recinto de reclusión de los privados de libertad.

En otras tres ocasiones se han producido ataques a tiros contra estas instalaciones carcelarias, sin que hasta el momento los responsables hayan sido detenidos.

Asimismo, se informó que al lugar llegó, a bordo de un helicóptero aterrizado en el Estadio de la Liga Deportiva José Núñez, ubicado frente al centro penitenciario, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, procedente de Santo Domingo, con el propósito de conocer los detalles y el origen de este tiroteo.