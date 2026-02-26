Directora hospital asume cargo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Catalina Fabián, nueva directora del Hospital Provincial Ángel Contreras, fue posesionada ayer, en un acto en el que asumió elevar la calidad del centro provincial de Monte Plata. Agradeció la confianza y aseguró que trabajará de la mano con todo el personal hospitalario.

En tanto, el director del Servicio Regional de Salud Ozama, Edisson Féliz Féliz, destacó la importancia de fortalecer la gestión hospitalaria y afirmó que la designación responde al compromiso institucional de seguir las mejoras en la atención, optimizar los recursos y garantizar servicios humanizados a la población.

La gobernadora Rafaela Javier valoró la designación como un paso significativo para el fortalecimiento del sistema sanitario.