Designan nuevos jefes; retiran 5 generales

El presidente Luis Abinader designó anoche al general Esteban Figueroa García como subdirector general de la Policía Nacional y al general Ernesto Rafael Rodríguez García como inspector general de esa institución donde también dispuso ascensos, retiros y nuevas designaciones.

Las medidas están en el decreto 133-26, que también establece que el coronel Francisco Amparo Gómez Polanco, queda ascendido al rango de general y lo designa director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Establece el ascenso a rangos de generales a los coroneles Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, a César G. Ares Montás, a Ángel M. García Jaime, a Gabriel Antonio de los Santos García y a Edgar Ramón Arnoud Vólquez.

Además indica que quedan en honrosa condición de retiro y otorga pensión a los generales Julio C. Betances Hernández, a Rufino Antonio Contreras Ruiz, a Pedro E. Cordero Ubri, a Latif M. Mahfoud Rodríguez y a Francisco J. Torres Dotel.