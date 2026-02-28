Muestran en el desfile en el malecón destreza y modernidad

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Más de 16 mil policías y militares y 42 aeronaves mostraron ayer sus destrezas en tierra, aire y mar en el tradicional Desfile Militar en ocasión de la celebración del 182 años de la Independencia Nacional en la avenida George Washington y que encabezó el presidente Luis Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña.

“Siempre firme”, clamaron miembros de unidades de Fuerzas Especiales Anfibios, Tiburones, Cimarrones, Macheteros, Fuerzas de Reacción Presidencial, Cazadores, Paleros, Rescate ERD, Lincens, DIGESETT, DICRIM, que con insignias, equipos, indumentarias y al grito de “todos somos uno” desfilaron bajo un ardientes sol.

Batallones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, unidades de la Policía Nacional que mostraron sus modernos equipos y destrezas operacionales para defender la Soberanía y la seguridad nacional.

También mostraron sus destrezas y modernos equipos los cuerpos especializados de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); del Metro y el Teleférico (Cesmet), de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

Asimismo, Seguridad Portuaria (Cesep), la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (FT-Ciutran), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), las unidades caninas y las bandas de músicas.

Entre los equipos militares exhibidos están los vehículos blindados Furia, ensamblados por la Industria Militar Dominicana, cadetes de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”, ejecutaron el Manual de Armas en Silencio frente al presidente Abinader.

Como invitados internacionales y señal de fraternidad estuvieron militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador y de Francia.

Junto al presidente y vicepresidenta estuvieron en el acto la primera dama Raquel Arbaje, los ministros Faride Raful, Eduardo Estrella, Carlos A. Fernández Onofre, Rafael Santos Badía, Eduardo Sanz Lovatón, Roberto Alvarez y el director general de la PN Andrés Modesto Cruz Cruz.