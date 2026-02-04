Detallistas niegan alza y escasez pollo, huevos

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Al anunciar apoyo al nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, más de 40 organizaciones del comercio detallista de la capital aseguraron que “no hay escasez ni aumento injustificado en los precios de la carne de pollo y en los huevos”.

Los dirigentes de los detallistas también afirmaron que el mercado ha comenzado a estabilizarse, tras las medidas adoptadas por las autoridades que tienen que ver con la producción y la comercialización de los alimentos.

Los voceros del comercio detallista de la capital, Apolinar Leyba hijo, Ricardo Rosario, Héctor Julio Nieves, Manuel Horacio Acosta, Héctor Julio Ledesma, Rafael Santos y Martina Ventura, entre otros, hablaron durante una visita al ministro de Agricultura.

Leyba afirmó que algunos sectores intentan “pescar en mar revuelto”, promoviendo una falsa percepción de escasez de la carne de pollo, con el objetivo de generar distorsiones en el mercado y afectar la estabilidad de precios.

En tanto que, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unificados, resaltó la apertura del ministro Espaillat para buscar salida a los problemas del sector agrícola.

Los detallistas expresaron disposición de continuar la colaboración de manera estrecha con Agricultura, “para garantizar estabilidad, abastecimiento continuo y precios justos en los productos de primera necesidad, en beneficio de los consumidores y la seguridad alimentaria del país”, dice una nota de prensa de esa institución.

Realidad precios

Los precios del pollo, huevos, plátano, cerdo, arroz y otros, han estado subiendo desde hace más de tres años. En diciembre todo sube y el pasado no fue la excepción. El pollo fresco se ha estado vendiendo entre 79 pesos (supermercados) y 90 a 110 pesos en colmados y mesas en barrios, de la capital.