De la DGII a la Suprema Corte: ¿Quién es Yorlin Vásquez, la nueva jueza del alto tribunal?

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció la selección de cinco nuevos integrantes para la Suprema Corte de Justicia (SCJ), completando las vacantes existentes en el máximo tribunal del país. Entre los seleccionados destaca la abogada y contadora Yorlin Vásquez Castro, quien se integrará al cuerpo de magistrados junto a Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria y Namphi Rodríguez.

Un perfil técnico y multidisciplinario

Vásquez Castro no solo llega a la Suprema con una sólida formación jurídica, sino también con una visión integral de las finanzas. Es licenciada en Derecho (Magna Cum Laude) por la UAPA y en Contabilidad (Cum Laude) por la INCE, además de ser Contadora Pública Autorizada.

Su especialización se centra en el área económica y fiscal, contando con:

Maestría en Derecho Económico (Universidad de Salamanca).

Maestría en Derecho Tributario (PUCMM).

Máster en Derecho Judicial (Escuela Nacional de la Judicatura).

Al momento de la publicación de la biografía en la página de la DGII, cursaba un doctorado en Derecho y Hacienda Pública en la UDIMA, España.

Trayectoria en el sector público y la academia

Antes de su designación en la SCJ, la magistrada desempeñaba un rol clave en la administración tributaria como Subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde agosto de 2020. Su experiencia en el Poder Judicial es extensa, habiendo pasado por:

Jueza de Paz en su natal Villa Vásquez (2016).

Jueza itinerante en San Cristóbal y liquidadora tributaria del Tribunal Superior Administrativo (2018).

Yorlin Vásquez Castro

Jueza titular especial de Tránsito del Distrito Nacional.

En el ámbito académico, es una de las voces más respetadas en materia impositiva. Es docente y coordinadora de maestría en la UASD, y profesora en universidades como PUCMM, UNIBE y UNAPEC. Además, es autora del libro “Derecho Tributario Sustantivo y Administrativo” (2018).

Reconocimientos

Su carrera ha sido marcada por el mérito. En 2017 recibió el Premio Nacional de la Juventud en el renglón de superación profesional. También ha sido reconocida por el Poder Ejecutivo, FUNGLODE y el Instituto Dominicano de Contadores.