Día 22 en Barrero: sin Brianna Genao, sin FBI y un movimiento policial casi nulo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego que la Policía Internacional (Interpol, en inglés) emitiera una alerta amarilla por la desaparición de Brianna Genao, el movimiento de agentes de la Policía Nacional es casi nulo en la comunidad de Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata, específicamente en los predios de la casa de la menor.

El corresponsal del periódico Hoy en esa demarcación, Aridio Perdomo, indicó que, de hecho, la circulación de personas es normal en Barrero. La búsqueda de Brianna casi no se nota, sobre todo, luego de que los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) se retiraran del lugar con el perro entrenado para ese tipo de casos.

"Mientras, los investigadores policiales no están tan activos como semanas anteriores", señaló Perdomo. "Hasta ahora, no se reporta nada nuevo sobre la niña", dijo.

Este jueves, Brianna cumple 22 días desaparecida. La menor fue vista por última la tarde del 31 de diciembre del año 2025.

Familiares de Brianna, esperanzados

Con profundo dolor y esperanza, familiares y comunitarios realizaron el pasado domingo una marcha en demanda de respuestas ante la desaparición de la niña.

Durante la manifestación, el padre de la menor, Carlos Manuel Genao, expresó la angustia que atraviesa la familia y aclaró que la convocatoria no buscó presionar a las autoridades, sino visibilizar la situación de todos los niños desaparecidos en el país y pedir solidaridad.

“El objetivo es acompañar y apoyar, no presionar. Queremos que se escuche el dolor de las familias y que se actúe para proteger a nuestros hijos”, manifestó el progenitor.