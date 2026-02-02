Día Internacional de los Humedales: guardianes del agua y la biodiversidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca la importancia de estos ecosistemas para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Cada 2 de febrero se conmemora este día como forma de sensibilizar al público sobre estos entornos.

La fecha recuerda la adopción en 1971 de la Convención Internacional para la Conservación de los Humedales, conocida como Convención Ramsar por el nombre de la ciudad de Irán donde se suscribió, con la participación de más de 100 países, de los cuales la República Dominicana forma parte.

En 2026, bajo el lema "Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural", esta efeméride internacional busca poner en relieve la conexión entre los humedales y las prácticas culturales, tradiciones y conocimientos de las comunidades.

En conmemoración de este día, este lunes 2 de febrero Medio Ambiente a través del Viceministerio Costeros y Marinos realizó una jornada de siembra de mangle rojo (Rizophora mangle) en la zona estuarina del arroyo Najayo, provincia San Cristóbal, en coordinación con el Departamento Provincial San Cristóbal y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), que contó con voluntarios de la comunidad.

“En este Día Internacional de los Humedales, reafirmamos el compromiso que tenemos con la protección y restauración de estos ecosistemas estratégicos, esenciales para la seguridad hídrica, la biodiversidad y el desarrollo sostenible del país. La conservación de los humedales no es solo una responsabilidad institucional, sino un esfuerzo colectivo que integra ciencia, conocimiento tradicional y participación comunitaria, garantizando que este valioso patrimonio natural y cultural continúe brindando beneficios para todos”, destacó el ministro Paíno Henríquez.

Sobre los humedales

Los humedales, lugares que corresponden a medios terrestres en los que predomina el recurso agua, se clasifican según distintos criterios y pueden ser tanto naturales como artificiales. Aunque solo cubren el 6 % de la superficie terrestre, son cruciales porque albergan el 40 % de las especies animales y vegetales del planeta.

La República Dominicana cuenta con una extensa red de humedales que cubre aproximadamente 6,561 km², lo que representa el 13.5 % del territorio nacional. De esta superficie, alrededor de 2,195 km² son humedales naturales.

Mientras que los humedales artificiales ocupan casi 4,291.56 Km2, siendo en su mayoría tierras agrícolas irrigadas, canales, depresiones inundables, presas o represas y otros reservorios de agua que son aprovechados para el cultivo de arroz, yautía, langostas, camarones, peces y otros alimentos.

Conservación

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluye estos ecosistemas como objetivos de conservación de especial interés. Entre estos destacan los que se encuentran en la lista de Humedales de Importancia Internacional o sitios Ramsar, como son conocidos.

Es el caso del Parque Nacional Lago Enriquillo y el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón, este último considerado el humedal de agua dulce más grande del país.

Asimismo, tienen gran relevancia los ubicados en los parques nacionales Jaragua, El Morro y Manglares del Bajo Yuna. También los que se hallan en los refugios de vida silvestre Lagunas Redonda y Limón, y Lagunas de Bávaro y El Caletón, así como en el Santuario de Mamíferos Marinos Caño Estero Hondo. Otros están situados cerca de zonas urbanas y conurbadas como los del Parque Nacional Humedales del Ozama y el Cinturón Verde de Santo Domingo.

El Ministerio de Medio Ambiente, como actor principal en la conservación de estos ecosistemas vitales para la biodiversidad y el control de inundaciones, trabaja en la restauración de estos espacios de gran importancia ecológica, social, económica y cultural, amparado en las leyes 64-00 sobre medio ambiente y 202-04 de áreas protegidas. Durante el periodo 2024-2025 realizó un total de 83 jornadas de reforestación de humedales costeros, alcanzando un total de 149,169 ejemplares de nueve distintas especies plantadas.

Conmemorar el Día Internacional de los Humedales es una oportunidad para hacer conciencia sobre su valor y contribuir a los esfuerzos que se realizan a favor de su conservación para asegurar su permanencia y los servicios ambientales que brindan al país.